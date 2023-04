Bestelauto raakt in Lexmond van de weg en botst tegen gevel en boom, bestuurder gevlucht

do 20 apr. 2023, 20:45

112

LEXMOND • Op de Lakerveld in Lexmond heeft op donderdagavond 20 april een eenzijdig ongeval plaatsgevonden met een bestelauto. De bestuurder is de weilanden in gevlucht.

De auto raakte vroeg in de avond van de weg, reed tegen de gevel van een woning, belandde uiteindelijk in de berm en raakte daarbij een boom.

Een politiehelikopter werd opgeroepen om te zoeken naar de gevluchte chauffeur en is rond kwart voor negen nog steeds bezig met zoeken. Voor zover bekend is de bestuurder van het voertuig nog niet aangetroffen.

Aan de gevel van de woning ontstond behoorlijke schade.

Update: De auto is door een bergingsbedrijf meegenomen en ook de politiehelikopter is inmiddels weer weg. Er is een Burgernetactie opgestart. Daarbij is het signalement gedeeld van een man van 30 jaar oud, 1,80 meter lang en met een slank postuur. De man heeft kort stekelig haar, draagt een zwarte jas met de opdruk ‘Lotus’ en een spijkerbroek. Hij is mogelijk gewond aan zijn hoofd. Tips kunnen doorgegeven worden via 112.

Later meer.

Bron: 112 Glasstad