Overleden vrouw aangetroffen in woning in Nieuw-Lekkerland, politie sluit misdrijf uit

do 9 mrt. 2023, 01:11

NIEUW-LEKKERLAND • In een woning langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is woensdagmiddag een overleden vrouw aangetroffen.

Voor de zekerheid werden er nog twee ambulances, burgerhulpverleners en politieagenten opgeroepen om naar het adres te gaan voor een reanimatie. Al snel bleek dat dit geen effect meer zou hebben.

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en gaat uit van een natuurlijke dood en sluit een misdrijf uit.

(bron: ZHZ Actueel)