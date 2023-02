Brand in woning aan de Stellingmolen in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Aan de Stellingmolen in Groot-Ammers is op dinsdagavond 7 februari brand uitgebroken in een woning.

De brandweer werd iets na half tien gealarmeerd. Er was rook in de woning en ook in het dak.

De bewoners stonden veilig buiten. Al snel werd er opgeschaald naar middelbrand.

Enkele minuten na 22.00 uur meldt de brandweer dat meerdere vuurhaarden zijn afgeblust.

De brandweer is momenteel bezig om andere ruimtes in en rondom de woning te verkennen en voert een dakinspectie uit.