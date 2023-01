Omstanders redden man van spoor in Arkel; ‘een échte heldendaad’

44 minuten geleden

112 351 keer gelezen

ARKEL • Donderdagmiddag 5 januari is een man onwel geworden op het station in Arkel, op het spoor terechtgekomen en door omstanders gered.

De man werd rond 17.00 uur onwel en viel van het perron af. Hij kwam op het spoor terecht. Een agent vertelt: “Het was inmiddels donker en de man was donker gekleed. De trein zou binnen enkele minuten komen.”

Buiten bewustzijn

Een omstander die de man op het spoor zag vallen bedacht zich geen moment en schreeuwde om hulp. Samen met drie anderen lukte het haar om de man, die nog steeds buiten bewustzijn was, van het spoor af te trekken.

Heldendaad

De agent is lovend over de helpers: “Een echte heldendaad. Prachtig om te zien hoe deze omstanders met hun actie erger hebben voorkomen. Via deze weg nogmaals mijn complimenten voor het snelle optreden!”

Telefoon

De telefoon van het slachtoffer was achtergebleven op het spoor, deze heeft de politie later aan het slachtoffer terug kunnen geven. De man is ter controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.

Bron: wijkagent Gorinchem Oost / ZHZ Actueel