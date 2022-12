update met video

Brand verwoest boerderij in Nieuwland

za 10 dec 2022, 10:43

112

NIEUWLAND • Een grote brand heeft in de nacht van 9 op 10 december een boerderij aan de Breezijde in Nieuwland verwoest.

De brand werd rond 3:10 uur bij de brandweer gemeld. Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het dak en was er geen redden meer aan. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg op de garage die tegen de boerderij aan staat. Vanwege de veiligheid kon de brandweer niet meer naar binnen.

Verbouwing

Het dak van hun boerderij werd vervangen. De bewoners waren vanwege de verbouwing niet thuis. De brandweer meldt dat de boerderij volledig is ingestort.

Hijskraan

Aan de voor- en achterkant van de woning zijn steigers neergezet en er werd gebruik gemaakt van een grote hijskraan. Het rietdekkersbedrijf Den Hartog Riet voerde de bouwwerkzaamheden uit.

Meterkast

Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. In de alarmering van de brandweer werd in eerste instantie gesproken over een brand in de meterkast, maar of de brand daar ook is begonnen is onbekend. Vanwege de verwoesting is de vraag of de oorzaak kan worden achterhaald.

Reactie burgemeester

Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden leeft mee met de bewoners. ‘Wat een ellende! Sterkte’.?





Grote brand vannacht in Nieuwland. Een rietgedekte boerderij is in vlammen opgegaan. Gelukkig was er vanwege een verbouwing niemand in het pand aanwezig. Maar wat een ellende! Sterkte voor de bewoners en veel dank aan de @BrandweerLDM en andere korpsen @vrutrecht pic.twitter.com/VCgcVTjHeL — Sjors Fröhlich (@SjorsFrohlich) December 10, 2022





Bron: Koen Laureij Fotografie & Mediaproductie