Alblasserdammer (77) aangehouden in onderzoek naar schietincident Kinderdijk

di 6 dec 2022, 10:04

ALBLASSERDAM • De politie heeft op maandag 5 december in Limburg een 77-jarige man uit Alblasserdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Kinderdijk van vorige week.

Daarbij raakte in de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 december een 74-jarige man ernstig gewond. Zijn toestand is nog altijd onveranderd. Een groot team van rechercheurs onderzoekt sindsdien wat zich die nacht precies heeft afgespeeld in de woning aan de Puntweg. Getuigen blijven welkom om zich te melden bij de politie.

Het incident vond die nacht rond 00.30 uur plaats toen zowel de 74-jarige man, afkomstig uit België, en de bewoonster van het huis, lagen te slapen. Eén of meer daders drongen de woning binnen, waarna het schietincident plaatsvond. De man werd getroffen en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De in de woning aanwezige vrouw bleef ongedeerd. De dader(s) gingen er daarna in onbekende richting vandoor.

Er werd direct een groot onderzoek opgestart. Die inspanningen leidden tot de aanhouding van de Alblasserdammer. De rechercheurs gaan verder door met het onderzoek om er achter te komen wat er precies is gebeurd.

Ondanks dat er nu een aanhouding is verricht, blijft de informatie van getuigen daarom belangrijk. Getuigen en mensen die meer weten, worden gevraagd zich te melden bij de politie.