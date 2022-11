Plezierjacht in brand op Lek bij Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Op de Lek ter hoogte van Nieuw-Lekkerland is donderdagmiddag een plezierjacht in brand gevlogen.

Het vaartuig stond volledig in vlammen, met een grote rookwolk tot gevolg. De rookontwikkeling was tot in de wijde omtrek te zien, waardoor veel mensen kwamen kijken

Twee opvarenden zijn in het water gesprongen en naar de kant gezwommen. Daar zijn ze nagekeken door het ambulancepersoneel.

Het plezierjacht kan als verloren worden beschouwd en zal worden geborgen.