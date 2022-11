update 16:37 uur

Schoorsteenbrand in Ameide: panden buren ontruimd

za 5 nov 2022, 15:22

AMEIDE • In een woning aan de Prinses Marijkeweg in Ameide is zaterdagmiddag 5 november brand uitgebroken in een schoorsteen van een woning.

De brandweer werd iets na twee uur gealarmeerd en is met meerdere eenheden ter plaatse gegaan.

Het kost moeite om de exacte locatie van de brand te vinden. Er is een doorslag tussen de wanden en het plafond. Rondom het schoorsteenkanaal moest er zelfs gesloopt worden om bij de brandhaard te komen.

De woningen links en rechts van het getroffen pand werden door de brandweer enige tijd ontruimd.

Om iets voor half vijf werd het sein brandmeester gegeven en kon de brandweer gaan inpakken.

In #Ameide is de brandweer bezig de brandhaard te lokaliseren. Er is een doorslag tussen wanden en plafond. Rondom het schoorsteenkanaal moet gesloopt worden. De woningen links en rechts zijn ontruimd. @Salvage_nl onderweg. ^DV. — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) November 5, 2022