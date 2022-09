Politie: ‘Onderzoek naar doorrijder ongeval Molenaarsgraaf loopt’

di 27 sep, 15:14

MOLENAARSGRAAF/BLESKENSGRAAF • De politie bevestigt dat het onderzoek naar de aanrijding van de 23-jarige Rick Maasland uit Bleskensgraaf loopt en dat camerabeelden bekeken worden.

Rick werd in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 september aangereden terwijl hij naar huis fietste. Hij had de feesttent langs de Kweldamweg in Molenaarsgraaf bezocht en fietste even na middernacht alleen naar huis.

Na een paar honderd meter, ongeveer ter hoogte van Het Hazendonkje, werd hij van achter aangereden en geschept. De veroorzaker zou in een witte auto gereden hebben, mogelijk een Volkswagen Polo.

Hij raakte daarbij gewond aan zijn hoofd, bloedde flink en had zijn kaak op drie plaatsen gebroken. Eenmaal bijgekomen van de klap belde hij vanuit de berm zijn ouders. Zij brachten hem met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zondag is geopereerd.

De veroorzaker van het ongeval, dat plaatsvond op de Kweldamweg in Molenaarsgraaf, reed door.

De vrienden van Rick plaatsten diezelfde dag nog een oproep op social media, waarin de veroorzaker opgeroepen werd om zich te melden. Dat is nog niet gebeurd.

Camerabeelden

Inmiddels is de politie bezig met een onderzoek, waarbij camerabeelden uit de omgeving zijn opgevraagd. Die worden uitgekeken.

“Mocht iemand over meer beelden beschikken die wij nog niet in ons bezit hebben, is dat altijd goed om te ontvangen ten behoeve van het onderzoek”, meldt woordvoerder Martine Kester van de politie.

En: “We hopen natuurlijk dat de bestuurder van de auto zich alsnog bij ons meldt.”

Intussen is Rick bezig met zijn herstel. Na de operatie aan zijn kaak, die zondag uitgevoerd werd, is hij maandag ontslagen uit het ziekenhuis.