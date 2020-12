Jongeren zorgen voor constante overlast in Groot-Ammers; politie deelt boetes uit

GROOT-AMMERS • Ondanks meerdere waarschuwingen, investering van de wijkagent, jongerenwerk en gemeente blijft een kleine groep jongeren voor constante overlast zorgen in Groot-Ammers. De politie deelde aan hen donderdag 26 boetes uit. Burgemeester Dirk van der Borg: "We willen hiermee een nadrukkelijk signaal afgeven dat grenzen worden overschreden."

De jongeren veroorzaakten de overlast over een al langere periode, stelt de politie. 'Ondanks de gesprekken met jongerenwerk en de waarschuwingen van de wijkagent bleef de overlast bestaan. De laatste periode hebben wij zeker vijftien meldingen van overlast gekregen van deze groep.Het ging onder meer om crossen met bromfietsen, troep achter laten, hard schreeuwen en harde muziek.'

Keihard

Daarom hebben de wijkagenten van Molenlanden donderdag een postactie opgezet, die erin resulteerde dat de overlastgevende groep werd gespot. 'Zij veroorzaakten weer behoorlijke overlast. De muziek stond keihard aan, ze hingen zonder enig doel rond onder de luifels van de winkels en ze waren keihard aan het schreeuwen. Een bestuurder van een bromfiets vond het nodig om zonder helm en diverse malen luid toeterend rond te rijden.'

In totaal werden 26 bekeuringen geschreven, voor overlast veroorzaken, het hangen onder de luifels, het niet tonen van een geldig legitimatiebewijs, zonder helm rijden en claxonneren.

Andere groep

Enkele jaren geleden had Groot-Ammers ook al te maken met overlastgevende jeugd. Het gaat nu om een andere groep", stelt burgemeester Dirk van der Borg. "Het is een nieuwe generatie. We hebben destijds een voorziening gemaakt bij sporthal De Reiger, en daar wordt ook gebruik van gemaakt, maar deze groep doet dat niet."

De huidige overlast speelt nog niet zo lang. "Het begon de omgeving te irriteren. Het gaat niet om crimineel gedrag, maar puur om overlast. Vandaar dat we met de politie om tafel zijn gegaan en deze actie op touw hebben gezet. We willen hiermee een nadrukkelijk signaal afgeven dat grenzen worden overschreden."

In de gaten

Het merendeel van de jongeren is afkomstig uit Groot-Ammers. Het aantal schommelt. "Er is een harde kern; soms zijn er tien, soms zijn er meer. De actie hebben we nu gehouden, maar de groep blijft op ons lijstje staan. We houden ze nauwlettend in de gaten."

Burgemeester Van der Borg wil daarnaast ook de ouders van de betreffende jeugd aanspreken. "Het is primair hun verantwoordelijk om hun kinderen aan te pakken. Ik zou hen willen vragen: ga die verantwoordelijkheid niet uit de weg."