Een eigen bedrijfsmagazine, compleet op maat

Een jubileum, een overname, belangrijke informatie voor je personeel of allerhande voorbeeldcases voor je klanten: als er iets onder de aandacht moet komen, dan is Kontakt Mediapartners jouw partner in communicatie. Wist je dat het maken van een sponsored magazine op maat één van de specialiteiten van dit mediahuis is?

Je hebt hem nu voor je neus: Het Kontakt. Hét medium voor lokaal en regionaal nieuws, dat direct bij je thuiskomt. Zowel in de papieren krant als op onze nieuwssite en socialmediakanalen houden we jou 24/7 op de hoogte over alles wat er speelt in jouw buurt. Maar dat de uitgeverij achter deze krant nog veel meer kan, dat is bij veel mensen nog niet zo bekend.



In woord en beeld laten zien wie je bent

Kontakt Mediapartners, het bedrijf achter Het Kontakt, gaat verder dan alleen kranten uitgeven. Zo brengt KMP in diverse regio’s luxe lifestyleglossy’s uit, die huis aan huis verspreid worden. Maar ook voor bedrijven, organisaties en gemeenten maakt Kontakt Mediapartners magazines op maat. Een blad ter ere van een 25-jarig bestaan, een fraai personeelsmagazine, een relatiemagazine voor een winkeliersvereniging of een prachtige glossy voor al je (potentiële) relaties. Alles is mogelijk. Een eigen magazine biedt alle ruimte om het verhaal van jouw onderneming, organisatie of product te vertellen. Je laat in woord en beeld zien wie je bent en wat je doet. Al bladerend, kijkend en lezend bouwt jouw (potentiële) klant ongemerkt een band met je op.



Intensief onder de aandacht

Kontakt Mediapartners maakt mooie glossy’s die lang op tafel blijven liggen, bladen die mensen met aandacht lezen én bewaren. Een magazine is namelijk geen vluchtig product. Het is een manier om langdurig en intensief onder de aandacht van jouw (potentiële) klant te komen. In de afgelopen jaren heeft Kontakt Mediapartners unieke bedrijfsbladen op maat verzorgd voor onder meer Winkelhof Bergambacht, de Kooijman Autogroep, Internetmarketingbureau HV Media, Aspect ICT, Oerlemans Packaging en vele anderen. De glossy ’75 jaar vrij’, die in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard gemaakt werd, is zelfs genomineerd voor de Prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek.



Van content tot verspreiding: alles is geregeld

Wat Kontakt Mediapartners ook doet, het is áltijd maatwerk. Uniek. Omdat ieder bedrijf of organisatie uniek is. Indien gewenst kan het hele traject van A tot Z verzorgd worden. Van het eerste plan tot en met teksten schrijven, fotograferen, vormgeven, drukken én verspreiden. Alles is geregeld. Dat is de kracht van Kontakt Mediapartners.



Enthousiast geworden en interesse in een eigen glossy? Of heeft jouw organisatie al een magazine, maar is een restyling aan de orde? Of heb je hulp nodig met de content of de eindredactie? De media-adviseurs van Kontakt Mediapartners kunnen je er alles over vertellen. Kijk op de website kontaktmediapartners.nl, bel direct 0183 – 583 200 of stuur een mail naar info@kmp.nl.