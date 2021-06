De kracht van mode: dit effect heeft kleding op onze psyche

Bij mode denken we al snel aan stijlvolle kleding die zich elk seizoen vernieuwt en steeds weer een ander doel dient, kleren houden je immers warm, droog en netjes. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de sterke samenhang tussen mode en onze psyche.

Elke ochtend staan we voor de kledingkast en vragen ons af: “Wat trek ik vandaag aan?” Al snel komt hierbij onze psyche onbewust om de hoek kijken. Door middel van mode kunnen we in verschillende rollen kruipen. Wanneer we een bepaalde identiteit aannemen, gedragen wij ons ook daarnaar. Maar ook hoe we op andere mensen overkomen, heeft te maken met de keuze van onze kleding.



Welke invloed heeft onze kleding op onze stemming?

Waarom we iets aantrekken, kan allereerst praktische redenen hebben. Terwijl we in de zomer graag een luchtig T-shirt nemen, hullen we ons in de winter lekker in een dikke wollen jas en een warme sjaal.

Een andere reden waarom we voor een bepaald kledingstuk kiezen, is ons humeur. Want hetgeen we dragen, weerspiegelt vaak onze gedachten en gevoelens. Ons onderbewuste speelt daarbij een belangrijke rol, aangezien we onze kleren uitkiezen aan de hand van onze stemming en gesteldheid die dag. Wanneer we ons zelfverzekerd en tevreden voelen, gaan we voor kledingstukken die deze positieve bui benadrukken. Als we ons daarentegen onzeker, gedeprimeerd of verveeld voelen, dragen we kleding waarmee we in de massa kunnen opgaan.

Hoe zien anderen ons door onze kleding?

Met het kiezen van onze kleren hebben we zelf in de hand hoe anderen ons zien. De keuze voor wat we aantrekken, maken we soms bewust en soms minder bewust. De manier waarop we ons kleden zegt veel over onze persoonlijkheid. Wie graag hoogwaardige kleding van dure merken draagt, komt bij anderen automatisch intelligent en beschaafd over. Deze persoon heeft immers goed over zijn outfit nagedacht en laat zien dat hij een verzorgde indruk wil maken. Dit effect wordt nog versterkt met bijpassende schoenen en accessoires, zoals die uit de hoogwaardige collectie van Omoda.

Verder associëren we iemand die een net pak draagt instinctief met succes, discipline en macht. Door daarentegen de klassieke regels van de mode los te laten en bewust een stijlbreuk te begaan, kom je bij anderen weer zelfverzekerd over. Zo laat iemand die in plaats van nette schoenen liever sneakers onder een pak draagt, daarmee zien dat hij dresscodes niet belangrijk vindt en dat hij geen goedkeuring van anderen nodig heeft. Wees wel voorzichtig: het eigen zelfbeeld en hoe anderen het interpreteren, komt niet altijd overeen. Hoe de ander jou ziet, zegt soms meer over die persoon dan over je outfit.

Dit doet mode voor ons zakelijk succes

Onze kledingstijl heeft veel invloed op hoe anderen op ons reageren. Afhankelijk van de dresscode, stralen we iets heel anders uit richting onze gesprekspartner. Wie graag casual kleding van hoogwaardige merken draagt, komt gezelliger en spontaner over dan iemand in een autoritaire business-look. Te nonchalante kleding op het werk ziet er echter snel onprofessioneel uit.

In principe geldt in het dagelijks kantoorleven: wie een zakelijk pak draagt, maakt automatisch een respectvolle en competente indruk op klanten en collega’s. Toch worden niet alleen anderen door onze kleding beïnvloed. We voelen ons ook vaak zelfverzekerder en competenter in hoogwaardige en formele kleding van bepaalde merken. De wijze waarop wij ons kleden heeft daarbij zelfs effect op onze werkwijze en ons succes. Medewerkers in formele kleding zijn over het algemeen productiever, ook bij het thuiswerken. Ze kunnen zich beter concentreren, zijn beter in abstract denken en maken daardoor slimmere keuzes.

Het is dus zeker de moeite waard om goed na te denken over je kleding, schoenen en accessoires. Natuurlijk kun je je gevoel volgen en je outfit voor zelfexpressie gebruiken, maar vergeet niet dat dit direct invloed heeft op hoe je bij anderen overkomt ­– en dat je kleding je zelfs slimmer kan maken en dus misschien wel de sleutel vormt tot zakelijk succes.