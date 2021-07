Nieuw artikel

VEEN • Hoofdklasser Achilles Veen speelde zaterdag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen derdedivisionist UNA. De gasten uit Veldhoven trokken met 0-1 aan het langste eind. Toch was trainer John Karelse niet ontevreden. “Ze hebben zich de schompes gewerkt en ik ben tevreden hoe het is gegaan. Onze manier van spelen kost heel veel kracht. We willen constant druk zetten. Dat hebben ze prima gedaan.”

Te zien was wel dat UNA meer in het ritme zat. De Veldhovenaren hadden al vijf wedstrijden in de benen. Voor Achilles Veen was het de eerste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bovendien was de thuisclub nog niet compleet.

In de oefenpartij opende Thomas Schilders met de eerste kans voor de thuisclub. De kansen bleven over en weer gaan, maar beide ploegen gingen met 0-0 rusten. Na een foutje van Maarten Boddaert opende UNA na de rust de score. Achilles Veen probeerde nog wel langszij te komen, maar de sluitpost van UNA stond steeds goed op zijn post.

Achilles Veen hoopt nog zes wedstrijden te spelen in de voorbereiding, te beginnen komende zaterdag uit bij OSS’20.

Nico van Es