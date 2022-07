Marianne Vos grijpt net naast gele trui in eerste ronde van Tour de France

BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos is zondagmiddag in Parijs als tweede geëindigd in de eerste etappe van de Tour de France. Hierdoor greep de wielrenster uit Babyloniënbroek net naast de eerste gele trui van de ronde. De Nederlandse Lorena Wiebes was haar te snel af.

Zondag begon de Tour de France voor vrouwen met een 82 kilometer lange ronde door Parijs. De start vond plaats onder de Eifeltoren, waarna men meerdere keren de Arc de Triomphe passeerden en uiteindelijk finishten op de Champs-Élysées.

Maandag volgt etappe 2 in de Tour, die begint in Meaux en 136 kilometer verderop eindigt in Provins.