Biesboschzwemmers pakken drie keer winst in één weekend

REGIO • Het afgelopen weekend hebben de Biesboschzwemmers deelgenomen aan twee wedstrijden in Noord-Holland. In het Amsterdamse Bos op de Bosbaan kwamen Lars de Kooter en Ingmar Visser aan de start. In de Gaasperplas ging alleen Ingmar het water in voor twee afstanden. In totaal werden er drie prijzen behaald.

Op de Bosbaan startte Lars op de 1000 en 3000 meter schoolslag en op beide nummers wist hij in zijn eigen categorie naar de winst te zwemmen. Op de 3000 meter kwam hij zelfs als derde overall aan de finish en op de 1000 meter hield hij alle zwemmers die gestart waren achter zich. Voor Ingmar was er winst op de 1000 meter schoolslag bij de masters, terwijl hij op de vrije slag naar een vijfde plaats wist te zwemmen.

In de Gaasperplas startte Ingmar op de 1000 meter schoolslag en de 1500 meter vrije slag. Op de vrije slag kon hij zich niet met de prijzen bemoeien. Op de schoolslag had Ingmar de pech dat hij als vierde eindigde en eindigde hij dit open water seizoen voor het eerst buiten de top drie op de schoolslag in zijn categorie.

Over enkele weken is de volgende open water wedstrijd en deze wordt gehouden in ’t Waaltje bij Heerjansdam. Hier zullen diverse Biesboschzwemmers aan de start komen en zeker proberen om weer bij de besten te eindigen.