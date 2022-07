ZVDO’74 speelt wedstrijd in Andel tegen jeugd van PSV uit Eindhoven

ANDEL • Er staat een mooi affiche op de kalender voor de waterpoloërs van ZVDO’74 uit Andel. Op vrijdag 8 juli neemt men het in de voorbereiding op tegen de oudste jeugdploeg van PSV uit Eindhoven.

Voor PSV zal ook Mathé van Noorloos uitkomen. Mathé is geen onbekende in AquaAltena, aangezien deze jeugdspeler uit Veen door ZVDO’74 is opgeleid. Het zal een zwaar potje worden voor de waterpoloërs uit Andel. Het team uit Eindhoven wist het afgelopen seizoen niet voor niets play-off wedstrijden te spelen aan het einde van het seizoen.

Dat ZVDO’74 het op zal nemen tegen een topploeg, blijkt ook uit het feit dat maar liefst vier spelers van PSV zijn geselecteerd voor de selectie van Jong Oranje. De Andelnaren geven echter aan hier niet zenuwachtig van te worden en hechten meer waarde aan het verbeteren van hun spel. Voor liefhebbers is er vrijdagavond gratis toegang tot het duel in AquaAltena. De wedstrijd begint om 20.00 uur.