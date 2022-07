Danisha van Mourik uit Hank straalt op NK turnen in Rotterdam Ahoy

HANK • Eindelijk was het dan zover. Ook voor Danisha van Mourik uit Hank was de laatste wedstrijd van het seizoen 2021/2022 een feit. En wat voor één. Via de landelijke finale had Danisha zich weten te plaatsen voor de toestelfinale en wel op het toestel vloer.

Het leuke van deze toestelfinale was dat de acht junioren tweede divisie (leeftijd 14 tot en met 17 jaar) die zich geplaatst hadden, op het grote podium in Rotterdam Ahoy mochten turnen. Waar de Nederlandse toppers ‘s middags op dezelfde toestellen mochten turnen, deed Danisha dat in de ochtend.

Ze ging de strijd aan met haar zeven concurrenten. Op donderdag was er een heuse podiumtraining, waar zij samen met haar trainster heen was gegaan. Op zondag 26 juni mocht Danisha haar daadwerkelijke finale turnen. “Ahoy is natuurlijk een grote hal met veel stoelen voor het publiek”, aldus Danisha. Gelukkig waren ook EOC-clubgenootjes mee en konden haar luidkeels aanmoedigen.

Als zevende turnster kwam zij deze finale in. Met een strakke vloeroefening, waar zelfs in gelachen kon worden naar de juryleden, pakte zij haar kansen. Haar serie voorover paste zij zelf tijdens de oefening aan, omdat haar aanloop niet helemaal lekker verliep. De rest van haar oefening was strak met goede landingen, haar geschroefde salto en haar sprongenserie.

Uiteindelijk zette Danisha een 11.600 neer, een score die goed was voor een keurige vijfde plaats. Vijfde worden op vloer op een nationale finale in Ahoy is natuurlijk een enorm goede prestatie. Haar trainsters zijn trots op haar en hopen nog veel meer van haar te zien in het nieuwe seizoen. Danisha gaat nu door met het trainen van nieuwe elementen.