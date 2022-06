‘Kozak’ Ad van Wijk op 75-jarige leeftijd overleden

WERKENDAM • Kozakken Boys is opgeschrikt door het bericht dat clubicoon Ad van Wijk is overleden. Van Wijk overleed dinsdagmorgen, thuis in Werkendam, op 75-jarige leeftijd.

Van Wijk, die overleed aan de gevolgen van een ernstige ziekte, was vanaf 2011 vijf jaar voorzitter van de club uit Werkendam. Van Wijk stond samen met, de door hem aangestelde tc, Kees Spaan aan de wieg van een succesvolle periode met Kozakken Boys.

Voordat Van Wijk voorzitter werd, was hij al speler, technisch manager en sponsor van de club. Kozakken Boys benoemde Van Wijk voor al zijn verdiensten ook tot erelid.