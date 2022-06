Tweede plaats voor Mika Schalken op natte baan in Staphorst

REGIO • Wedstrijd nummer zeven en acht voor het NK junior racing, werden op maandag 6 juni verreden in Staphorst. Mika Schalken uit Dussen behaalde de tweede plaats.

Op dit evenement worden altijd veel bezoekers verwacht, omdat er een aantal coureurs uit Staphorst komen en er altijd een mooi evenement van wordt gemaakt.

De kwalificatietrainingen konden verreden worden op een droge baan. Mika kwam tijdens de kwalificatie in zijn ritme en deed een aanval naar de eerste plaats. Hij kwam net tekort voor de snelste tijd. Tegen het einde van de kwalificatie kon hij geen vuist maken voor de polepositie door wat drukte in de baan en zakte hij terug naar een vierde startplaats. Niet ideaal, maar met races van zeventien ronden waren er mogelijkheden genoeg.

Tijdens de eerste race was de baan zo goed als droog. Door een goede start kon Mika doorschuiven naar de derde plaats, welke hij ook vast wist te houden. De coureurs troffen het tijdens de tweede race minder; de hemelsluizen waren geopend en het regende flink. Thuisrijder Boyd Veyer kent de baan onder deze omstandigheden goed en haalde hier zijn voordeel uit. Mika moest aftasten naar grip en kwam langzaam maar zeker in zijn ritme. Hij kwam twee achterblijvers moeilijk voorbij, waarbij er een gaatje viel tussen hem en zijn twee voorgangers. Mede door de snelste ronde te rijden kwam Mika als derde over de streep. Doordat de nummer twee uit de uitslag werd gehaald is de Dussenaar uiteindelijk tweede geworden.