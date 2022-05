Hoofdveld GRC 14 zwaar beschadigd door nachtelijke actie met brandende fakkel

• De schade op het hoofdveld van GRC 14 is goed zichtbaar. (Foto: Leen van Mourik)

GIESSEN/RIJSWIJK • Het hoofdveld van GRC 14 heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag grote schade opgelopen nadat onbekenden brandende fakkels op het veld hebben gegooid.

De brandschade heeft zes flinke gaten in het kunstgras veroorzaakt. Hierdoor is het nog maar de vraag of de belangrijke 1C-degradatiederby tussen GRC 14 en Almkerk zaterdagmiddag op het hoofdveld kan worden gespeeld.

De schade zit bij het doel aan de Rijswijkse kant.

Op social media wordt naar Almkerk-’supporters’ gewezen als mogelijke veroorzakers van de brandschade, maar hiervoor is tot nu toe geen bewijs.