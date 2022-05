Medailleregen voor Biesboschzwemmers bij ‘Brabantse’ en tijdens minioren wedstrijd

ALTENA • Twee weekenden is er in Eindhoven gestreden om de titels tijdens de Brabantse Zomer Kampioenschappen 2022 (BZK2022). Voor het eerst sinds het coronavirus uitbrak konden de zwemmers van de Biesboschzwemmers zich weer meten met hun leeftijdsgenoten van Brabantse verenigingen.

Er kwamen zes leden aan de start en na vier dagen zwemmen was de oogst veertien goud, twee zilver en één brons. Daarnaast werden er zeventien persoonlijke records gezwommen. Tess Vonk en Lars de Kooter waren verantwoordelijk voor de volledige medaille oogst. In Oosterhout kwamen het tweede Brabantse weekend bijna twintig zwemmers aan de start en zij bleven niet achter in de medailleoogst met acht goud, zes zilver en drie brons.

Tess en Lars stonden allebei op elf onderdelen ingeschreven en Tess wist op tien onderdelen de winst te pakken. Tess was de beste op de 100, 200 en 400 vrije slag, 50, 100 en 200 schoolslag, 50 en 100 vlinderslag en 200 en 400 wisselslag. Alleen op de 100 rugslag wist Tess het podium niet te halen. Naast de goudoogst waren er persoonlijke records op de 100, 200 en 400 vrije slag, 50 en 100 rugslag, 50, 100 en 200 schoolslag en 200 wisselslag.

Lars wist op zeven onderdelen bij de top drie te eindigen. Op de 50, 100 en 200 schoolslag en 400 wisselslag was hij de beste en op de 1500 vrije slag en 200 wisselslag was er een zilveren medaille voor hem. De laatste medaille behaalde Lars op de 400 vrije slag en dit was een bronzen medaille. Op de 100 en 200 vrije slag, 200 rugslag en 100 vlinderslag eindigde Lars niet op het podium, maar hij eindigde wel bij de beste tien van zijn categorie.

Jansje de Ridder, Mandy Swart, Sanne van de Pol en Pieter Pijnenburg waren de overige zwemmers die aan de start kwamen. Jansje verbeterde zich ruim op de 100 vrije slag en zwom een mooie 200 vrije slag. Mandy was sneller dan ooit op de 50 schoolslag, maar in tegenstelling tot tijdens de Nederlandse Masters Kampioenschappen was Sanne nu wel sneller. Pieter startte op de 400 wisselslag en 200 schoolslag en op beide afstanden eindigde hij als zevende bij de heren.

In Oosterhout kwamen de jonge Biesboschzwemmers aan de start van de uitgestelde minioren wedstrijd van januari van dit jaar. Bijna 20 zwemmers gingen van start en daar werden ook diverse medailles behaald. Zeventien keer mocht een jonge zwemmer een medaille ophalen.

Amy de Kooter was met drie gouden medaille de grootste winnaar en vooral haar prestatie op de 100 vlinderslag verraste iedereen. Shanya Muilenburg behaalde op twee onderdelen goud. Shanya deed dit op de 50 vrije slag en 100 rugslag. Cil de Vries, Femke van den Oven en Jesse Drewes behaalde ieder één gouden medaille en toevallig ook alle drie één zilveren medaille. Jesse en Cil verbeterden zich op beide nummers die ze zwommen.

Silke Jetten wist op de 50 vlinderslag en 100 rugslag naar de tweede plaats te zwemmen en zilver was er ook voor Björn Hoogerwerf op de 25 rugslag. De laatste drie medailles werden behaald door Björn op de 25 vrije slag en Marley Spijker op de 25 rugslag en 50 vrije slag.

Persoonlijke records waren er verder voor Rivka Jetten, Ise Vink en Wessel van Wijk. Rens en Anne Lisman en Jansje de Ridder zwommen bij de oudere zwemmers mee en wisten één of meerdere persoonlijke records te zwemmen.

In het tweede weekend van juni staan de Nederlandse Junioren Kampioenschappen en Brabantse Minioren Finales gepland. Op de ‘Nederlandse’ komt waarschijnlijk Lars en zeker Tess aan de start en tijdens de Minioren finales maken Amy, Shanya, Silke, Femke, Marley, Wessel en Jesse een kans om te mogen starten. Dit alles zal de komende tijd bekend worden.