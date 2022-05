Harde wind zorgt voor extra dimensie tijdens Omloop van de Biesbosch

WERKENDAM • De Omloop van de Biesbosch kon op zaterdag 21 mei na lang wachten dan toch eindelijk doorgaan. Midden in het natuurgebied lag een uitdagend parcours van negen kilometer met heerlijke bochten en afwisselend korte en lange rechte stukken. De wind zorgde voor een extra dimensie voor de deelnemers.

De organisatie was perfect in orde met voldoende verkeersregelaars en voorzieningen voor inschrijving en catering op loopafstand van de finishstraat. Als eerste gingen de Nieuwelingen van start met 86 renners. Er vormde zich al snel een kopgroep van drie renners die steeds verder wegliepen van het peloton. Deze renners mochten dan ook sprinten voor de podiumplaatsen met de sterke Jurgen Zomermaand als verdiende winnaar. Het peloton kwam op volle snelheid aan om te sprinten voor de vierde plaats. Op de tweede rij kwam iemand ten val. Er was geen tijd om nog te reageren, met als resultaat dat het halve peloton op straat lag. De EHBO was direct paraat en kon iedereen weer op de been helpen, behalve één renner die met de ambulance moest worden afgevoerd. Een vervelend einde van de koers met hopelijk een spoedig herstel voor het slachtoffer. De Jan van Arckel-renners konden op hun thuisparcours geen potten breken en moesten genoegen nemen met klasseringen in de middenmoot. Uitslag: 1. Jurgen Zomermaand, 2. Thomas Huitema, 3. Sjoerd Bijlsma, 41. Sem van Wijngaarden, 48. Joris Peursem, 63. Luuk Wolthuis, 66. Mees Bassa, 76. Tim Verwolf.

De Sportklasse vertrok met enige vertraging met 67 deelnemers. De renners bleven betrekkelijk lang bij elkaar, maar half koers werd het kaf van het koren gescheiden en ontstond een kopgroep van ruim dertig man. De uitslag werd in een sprint beslist met Patrick Somsen als winnaar, die zittend in het zadel en met de handen boven op het stuur Egon Nanninga te snel af was. Uitslag: 1. Patrick Somsen, 2. Egon Nanninga, 3. André Grootveld, 17. Thijmen Pesselse, 19. Melle Meeuwisse, 22. Henrik Boele, 32. Ronald van der Laar, 53. Arjan van der Ham.

Bij de gecombineerde wedstrijd voor Elite-Beloften en Amateurs stonden 91 renners aan de start. Na even aftasten ontstond na enkele ronden een kopgroep van zeven man die langzaam maar zeker steeds verder wegliepen. Het peloton bleef tot het einde grotendeels bij elkaar. In de laatste kilometer plaatste Han van de Poppe uit Ameide een geslaagde demarrage en behaalde zo een mooie overwinning. Zijn commentaar: “Ik kan een kilometer hard rijden en deed dat precies op het goede moment.” Uitslag: 1. Han van de Poppe, 2. Jos Koop, 3. Rico van Damme, 20. Antonie van Noppen, 27. Hermen Bode, 33. Olivier van Pelt, 40. Jens Bassa, 51. Kelvin van den Dool, 60. Jarri Stravers.

Als laatste mochten de renners met Startlicentie van start. Deze categorie is ook toegankelijk voor renners van buiten de regio wat resulteerde in maar liefst 78 deelnemers. Het peloton viel al snel uiteen in verschillende groepen, die elk op hun eigen niveau plezier aan deze wedstrijd beleefden. De eindsprint werd gewonnen door Giessenburger Kenny Bongers die twintig man achter zich liet. Uitslag: 1. Kenny Bongers, 2. Jip Damen, 3. Miquel de Zoete.

Hardloopwedstrijd

Bij de hardloopwedstrijd die vrijdagavond georganiseerd werd, stonden 128 deelnemers aan de start. Het is al vaker gezegd, in de Biesbosch kan het spoken. Na zware regen in de middag, was het om half zeven droog. Wel stond er een pittige westenwind en dat was een extra tegenstander. Er vormde zich in het tweede deel van de wedstrijd een kopgroep van drie, waaruit in de finishstraat de winnaar wist te ontsnappen. Met de wind pal tegen liep Arnoud van Vliet uit Werkendam naar de overwinning. Hij schreef hiermee de eerste Omloop van de Biesbosch hardloopwedstrijd op zijn naam. Tweede werd Maarten de Vugt en derde Jimmy van de Koppel. Bij de dames ging Donna van Rijswijk net voor Marleen Kas als eerste over de streep, derde werd Ilse Temmink.