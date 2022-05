Beachvolleybalsters Van Mill/Weeda naar EK<22

WERKENDAM/DEN HAAG • Zaterdag werd in Den Haag het kwalificatietoernooi voor EK beachvolleybal onder 22 gespeeld. Nederland heeft als organisator recht op drie startbewijzen per gender. Team één en team twee worden aangewezen door de Nevobo. Het derde ticket kon worden verdiend door het kwalificatietoernooi in Den Haag te winnen.

Anique Tavenier, Lynn van Mill en Jill Weeda uit Werkendam gingen voor dit ticket. Anique speelde dit toernooi met Sarah Knol, omdat haar vaste partner Sarah van Esch (te oud) niet mee kon doen. Uiteindelijk kwamen de teams tegen elkaar uit in de finale. Lynn van Mill en Jill Weeda wonnen de wedstrijd en plaatsen zich zo voor het EK<22. Anique Tavenier en Sarah Knol maken nog een kleine kans, als er een plek vrijkomt door terugtrekking van teams. Ze zijn eerste reserve. De meiden zullen zich verder voorbereiden in Werkendam op dit toernooi en op een mooi beachseizoen.

Het EK Beach U22 wordt gespeeld van 9 t/m 12 juni in Vlissingen en Bilthoven. Het EK<22 was toegewezen aan Vlissingen en Werkendam. Het bestuur en veel vrijwilligers hadden al een week vrij genomen in die periode en de nodige voorbereidingen getroffen om er een spektakel van te maken. De Nevobo heeft dit toernooi zonder concreet overleg van Werkendam verplaatst naar Bilthoven.

Eindstand vrouwen:

1. Lynn van Mill / Jill Weeda

2. Sara Knol / Anique Tavenier

3. Eline Peeters / Leanne v. Vegten

4. Maren de Jong / Noa Sonneville