Altena Cup vangt aan met jeugd

ALTENA • Ze mogen weer, de jeugdvoetballers van de gemeente Altena: spelen om de Altena Cup. De wedstrijden voor de jeugd zijn volgende week zaterdag (28 mei). Het wordt alweer de derde editie en de wedstrijden vinden ditmaal plaats op de velden van Sparta’30, Dussense Boys, Almkerk, Achilles Veen, Altena, NOAD’32, GRC 14 en Sleeuwijk.

Het is de eerste keer dat de jeugd en senioren niet op dezelfde dag in actie komen. “Er was kritiek om de jeugd ook pas net voor de competitie te laten spelen”, legt secretaris/penningmeester Kees Braat, die samen met Jakko Bouman (voorzitter) en Frans van der Wiel (algemeen bestuurslid) het bestuur van de Altena Cup vormt, uit. Ze krijgen ondersteuning van Jacky Sonneveld en Bart Stoutjesdijk. “Veel jeugd is in augustus dan nog niet of net terug van vakantie, of de spelers hebben nog niet voldoende getraind en dat is niet aantrekkelijk. Vandaar dat we de opzet van het toernooi dit seizoen hebben gewijzigd.”

Senioren in augustus

Het betekent niet dat alle pijn weg is want er zijn jeugdteams die op 28 mei toch nog competitieverplichtingen hebben. “We hebben gedacht om nog een week op te schuiven maar dan zit je weer vlak tegen de pinksterdagen aan”, vervolgt Braat. De senioren werken wel het toernooi in augustus af. Dat gebeurt op dinsdag 23 en zaterdag 27 augustus. Het programma en locaties voor de eerste teams wordt pas later bekend gemaakt. De finaledag voor de eerste teams is dit jaar bij de voetbalvereniging Almkerk.

Het hele evenement wordt ondersteund door de gemeente Altena en veel maatschappelijke partners. “De gemeente verstrekt een stimuleringssubsidie en daar zijn we heel blij mee”, aldus Braat. De indelingen van alle teams zullen op de website (www.altenacup.nl) worden vermeld. “En we hebben een QR-code die gedownload kan worden.”

Meer dan voetbal

De vorige editie stond in het teken van gezond voedsel en gezond bewegen. Deze keer is er bij de jeugd geen speciaal thema aan gekoppeld. “Maar”, zegt Braat, “de Altena Cup is nog steeds meer dan voetbal en we blijven onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.” Het zal deze keer tijdens de jeugdwedstrijden geuit worden met het beschikbaar stellen van fruit en het uitdelen van mooie herinneringen aan het toernooi.

Maar liefst honderd jeugdteams zullen zaterdag 28 mei wedijveren om de Cup. “Alleen Be Ready en GDC ontbreken”, zegt Jakko Bouman. “In het algemeen zullen de wedstrijden om 9.00 uur aanvangen.” De clubs zullen zelf voor de arbitrage zorgdragen door clubscheidsrechters aan te stellen.

Altena United

De organisatie van de Altena Cup gaat dit jaar nog iets extra’s toevoegen aan het gebeuren. Onder de naam Altena United kunnen jongens en meisjes van 9 en 10 jaar zich opgeven voor regionale trainingen onder leiding van regionale trainers. “Ons voornemen is om vandaar uit een selectie te maken. Die selectie speelt vervolgens een wedstrijd of misschien wel meer tegen een gelijkwaardige tegenstander die we dan zoeken bij een hoofdklasser of een BVO”, legt Bouman uit. De ouders moeten hun kind zelf opgeven. Meer informatie volgt op de website.