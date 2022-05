Zwemvierdaagse Sleeuwijk gestart

SLEEUWIJK • Van 16 tot 20 mei wordt in Zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk de Nationale Zwemvierdaagse gehouden. Bij de laatste editie in 2019 deden er 350 tot 400 mensen mee. Of dat aantal ook dit jaar weer gehaald zal worden, moet nog blijken. Aan het enthousiasme van de organisatie zal het in ieder geval niet liggen.

“We zwemmen dit jaar niet zoals voorgaande jaren in de laatste week van de schoolvakantie, omdat we zagen dat in augustus toch veel kinderen en vrijwilligers nog met vakantie zijn”, vertelt teamleider Elmy van Maastricht. “We hopen dat er nu meer mensen mee kunnen doen. Door corona kon het natuurlijk twee jaar niet doorgaan, dus mensen moeten ons ook weer weten te vinden.”

Extra activiteiten

Terwijl we met Elmy praten over de verschillende activiteiten die er rond de zwemvierdaagse georganiseerd worden - de brandweer geeft een demonstratie, er is een stormbaan, kinderen kunnen meedoen aan een stoepkrijtwedstrijd, een dj draait gezellige muziek, modelbouwclub Replica uit Werkendam komt langs, er komt een frietkar en de zwemvierdaagse wordt afgesloten met het muntjesduiken en discozwemmen op vrijdagavond - komen er verschillende mensen langs om nog kaartjes voor de zwemvierdaagse te kopen. Lenie van Balkom vertelt ze vol enthousiasme hoe het in z’n werk gaat. “Neem dit kaartje vanavond mee en dan zetten we er een stempel op. Vrijdagavond vanaf 18.00 uur kan je dan je medaille op komen halen.”

Controleren of alle volwassenen braaf de twintig baantjes zwemmen en of alle kinderen tien keer de kant aantikken, doet Elmy niet. “Je doet het voor jezelf en het is je eigen prestatie. Er zwemmen ook kinderen mee die nog moeten afzwemmen voor het A-diploma. Als zij het een keer niet redden om tien baantjes te zwemmen, dan zwemmen ze er acht. Dan krijgen ze echt wel een stempel als ze uit het water komen”, vertelt ze met een knipoog.

51e keer

“En mensen vinden het ook echt leuk om mee te doen, dus controleren is niet nodig”, vult Lenie aan. “Vanmorgen kwam er een mevrouw die al voor de 51e keer meedoet. Zal ik haar even bellen?” We bellen Ria van Bennekom direct. Wat haar motivatie is om al die jaren mee te doen, vraagt Lenie haar. “Ik vind zwemmen in de eerste plaats ontzettend leuk”, vertelt ze. “Maar ik zat ook in het bestuur van het zwembad en probeerde iedereen te motiveren om mee te doen. Want dat spekte de kas zo lekker. En nu ik zoveel medailles heb gezwommen, word ik er een beetje hebberig van”, lacht ze. “Alle drie mijn kleinkinderen zwemmen dit jaar mee. Mijn jongste kleinzoon is nu zes en ik heb hem net als mijn andere kleinkinderen van acht en tien opgegeven. We grappen altijd dat ze oma moeten inhalen en minimaal net zoveel medailles moeten halen.”

Bevoorrecht

Mevrouw van Bennekom benadrukt nog eens hoe fijn het is dat we in Sleeuwijk een verwarmd zwembad hebben. “Toen ik hier in 1967 kwam wonen, toen was het zwembad nog anders dan het nu is. Dan zwom je in welwater, dat was heel troebel water. En als je dan thuiskwam, dan zat er allemaal viezigheid in je badpak. We zijn echt bevoorrecht dat we in Sleeuwijk zo’n mooi verwarmd zwembad hebben.”

Elmy straalt van trots als ze mevrouw van Bennekom zo over het zwembad hoort vertellen. “De zwemvierdaagse is ook echt een leuke activiteit en van mensen die jaren niet gezwommen hebben, horen we ook vaak dat ze het zo lekker vinden om weer te zwemmen. We zien ook veel mensen uit de omliggende dorpen die bij ons mee komen zwemmen. En voor de mensen die het ‘s avonds te druk vinden of die een keer niet kunnen, is er ook een mogelijkheid om overdag banen te zwemmen en een stempel te krijgen.” Dat hoeft Elmy de redactie geen twee keer te vertellen. Hop, badkleding aan en snel dat bad in. Op naar de eerste twintig baantjes van 25 meter.