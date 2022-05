25 kaarsjes voor duikschool Fantasea Divers uit Woudrichem

Ad, Bas en Loes in Zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk. (Foto: Aangeleverd)

WOUDRICHEM • Op zaterdagavond 14 mei vierde Fantasea Divers uit Woudrichem samen met de duikers het 25-jarig jubileum van de duikschool in Zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk. Als cadeau voor het jubileum vroegen Loes Frings en Bas van Kollenburg aan de ‘leden’ om een donatie te doen aan stichting GhostDiving.

Ad Groenenberg is vrijwilliger bij GhostDiving en hij was op deze avond uitgenodigd om te vertellen over de vele projecten in binnen- en buitenland waar GhostDiving al bij betrokken was. Ad was destijds één van de eerste cursisten van Loes en Bas en hij leerde het duiken ongeveer 24 jaar geleden bij de duikschool.