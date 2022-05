Mountainbikejeugd uit Altena in actie

ARKEL/STEENBERGEN • Afgelopen zaterdag kwamen ruim 200 jeugdige mountainbikers uit heel Nederland naar Arkel voor de KNWU Landelijke Jeugd Competitiewedstrijd (LJC) op het sportpark van Jan van Arckel.

Onder een stralende zon was er een uitdagend en snel parcours met jumps, klimmetjes en steile afdalingen. In zeven jeugdcategorieën streden meisjes en jongens in de leeftijd van 8 tot 15 jaar om de podiumplekken. In categorie 1 werd Sven Mastenbroek (8 jaar) uit Sleeuwijk tweede bij de jongens en Niek Wolthuis (11 jaar) uit Hank werd derde bij de jongens in categorie 4.

Ook zondag kwam er een renner van rennersclub Jan van Arckel in actie. Stan Holthuis uit Sleeuwijk verscheen bij de Grote Prijs van Steenbergen aan de start. Ondanks de warmte werd er stevig doorgereden. Met de LJC van zaterdag nog in de benen wist Stan een knappe achtste plaats te bemachtigen.