14-jarige Biesboschzwemmer Lars de Kooter wint Altena Sport Award

WERKENDAM • Vorige week werd in Zwembad Werkina in Werkendam de derde Altena Sport Award uitgereikt, ditmaal in de categorie jeugd. De eerste twee awards kwamen recentelijk in het bezit van (beach-)volleybalster Raïsa Schoon in de categorie individuele sporter, terwijl de volleybalsters van Voltena de prijs in de wacht sleepten in de categorie sportploeg.

Voorzitter Sportraad Gemeente Altena Jan Bel vertelt wat de Altena Sport Awards zijn: “De awards worden toegekend aan sporters die zich door hun prestaties in een etalage geplaatst hebben en een inspiratiebron zijn voor anderen. Vroeger hadden we de verkiezing van sportman, sportvrouw en sportteam van het jaar en dit is eigenlijk de moderne versie daarvan. Het initiatief sluit ook goed aan bij het streven van de gemeente Altena om meer activiteiten te ontplooien op het gebied van sport en bewegen. Het idee is afkomstig van Sportservice Ede, waar ze voor het eerst met deze awards kwamen. Wij als Sportraad in de gemeente Altena hebben aan hen gevraagd of we het idee mochten lenen, wat geen probleem was. We hebben het vervolgens overgoten met een Altenasausje, met dit als resultaat.”

De 14-jarige Lars de Kooter werd door zwemvereniging de Biesboschzwemmers voorgedragen voor deze award. Hij staat te boek als een topper op de schoolslag: hij werd Nederlands Kampioen 2021 bij de jeugd tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen op het onderdeel 3000 meter schoolslag en legde en passant ook nog beslag op een tweede plaats bij het NK open water zwemmen 1500 meter jongens junioren 1 en 2.

Zwemtalent

Door corona werden er in 2020 nauwelijks wedstrijden gezwommen, maar in 2019 was al duidelijk te zien dat er in Lars een zwemtalent schuilgaat. Toen liet hij reeds verschillende overwinningen noteren.

De uitreiking van de Altena Sport Award kwam voor hem compleet onverwacht. Hij had nog niets in de gaten toen het rond de klok van acht uur wel opvallend druk werd bij de kantine van de Biesboschzwemmers. Het werd de jeugdige Lars pas duidelijk toen Jan Bel hem naar voren riep, uitleg gaf over de awards en deze in de categorie jeugd aan hem mocht uitreiken.

De Altena Sport Award is geen beker, maar een prachtig bronzen beeldje vergezeld door een certificaat. Het beeldje komt uit het creatieve brein van Jaap Hartman. Het beeldt een sporter in beweging uit. De Sportraad heeft de award de naam ‘Het aanstormend talent’ meegegeven.

Lars, waarvan ook de ouders aanwezig waren bij de uitreiking, was blij met de onderscheiding. Heel erg blij zelfs, maar hij bleef er tegelijk wel heel nuchter onder. “Terwijl anderen voetballen, zwem ik graag, met als specialiteit de schoolslag. Ik ben zo’n kleine zes uur per week te vinden in het water hier in Werkendam.”

Persoonlijke doelen

Dat Lars nu deze award in ontvangst mag nemen, betekent natuurlijk niet dat hij zichzelf niet verder wil ontwikkelen. “Mijn andere zwemdisciplines wil ik nog verbeteren en ik wil proberen een drietal persoonlijke records te verbeteren. Ik wil graag 1 minuut 12 zwemmen op de 100 meter, 2 minuut 37 op de 200 meter, terwijl ik de 3 kilometer onder de 50 minuten wil gaan afleggen. En dat allemaal op het onderdeel schoolslag. Dat zijn mij mijn persoonlijke doelen en uitdagingen voor de komende tijd.”

Zullen we Lars dan ooit gaan terugvinden in het rijtje Maarten van der Weijden, Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman? Het zijn stuk voor stuk zwemmers die in het verleden goed waren voor een gouden Olympische medaille op de tien kilometer openwater zwemmen.

“Nee, dat gaat niet gebeuren. De genoemde namen zijn allemaal zwemmers die in actie kwamen op de tien kilometer openwater zwemmen. En die afstand overbruggen met alleen de schoolslag valt niet mee. Veelal zwemmen zij de borstcrawl. Met de schoolslag ben je in dat gezelschap bij voorbaat kansloos”, vertelt Lars tot slot, om vervolgens het water in te duiken voor nog een aantal trainingsbaantjes.

Herman van Diejen