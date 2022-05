UItslag sjoelcompetitie van Sjoelvereniging Altena

UITWIJK • Sjoelvereniging Altena heeft op de jaarlijkse slot- en feestavond de prijzen uitgereikt van het afgelopen seizoen. Dit bijzondere jaar gingen de hoofdprijzen naar Leen de Ridder en Gijs Sterrenburg.

Het was een bijna normaal seizoen. Slechts vijf competitieavonden konden door corona geen doorgang vinden. Gelukkig konden de meeste sjoelwedstrijden met alle 36 leden gespeeld worden. In totaal ging het om iets meer dan twintig wedstrijden in een altijd gezellige De Hoogt in Uitwijk. Van september tot mei werd er bijna op elke donderdagavond gesjoeld. Op donderdag 8 september 2022 begint het volgende sjoelseizoen. Iedereen die dit leuk vindt, kan vrijblijvend een keer mee komen sjoelen.