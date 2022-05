Elf medailles voor Biesboschzwemmers bij ONMK lange baan in Eindhoven

REGIO • In het Eindhovense Pieter van den Hoogenband Zwemstadion kwamen ruim 1500 zwemmers en zwemsters uit Europa aan de start van de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen 2022 lange baan. De Biesboschzwemmers werden door tien zwemmers vertegenwoordigd en zij wisten zes gouden, één zilveren en vier bronzen medailles te veroveren. Daarnaast werden er twee Nederlandse Masters Records gezwommen, negen Brabantse records en 35 clubrecords.

Annette Wijnja en Marjo Goelema wisten allebei persoonlijk goud te winnen. Annette was de beste Nederlandse deelneemster op de 100 en 200 schoolslag en de 200 rugslag. Op de 100 en 200 schoolslag waren haar tijden zelfs zo goed dat ze nu houdster is van de Nederlandse records in haar categorie. Op alle drie de onderdelen verbeterde ze ook de Brabantse records. Voor Marjo was er goud op de 50 en 100 schoolslag in nieuwe Brabantse records. Marjo was onzeker of ze voor de winst kon gaan, maar op beide onderdelen was er een ruim verschil. De bronzen persoonlijke medailles gingen met Annette en Paul Wijnja en Nico Swart mee naar huis. Annette behaalde brons op de 50 rug- en schoolslag en Paul deed dit op de 50 vlinderslag. Nico was op de 200 rugslag de derde Nederlander die in de uitslag te vinden was.

Estafettes

De laatste twee medailles werden bij de estafettes behaald en in beide gevallen in de categorie 200-239 jaar gemengd. De ploeg bestaande uit Nico, Marjo, Paul en Annette wist aan het einde van het kampioenschap op de 4x50 wisselslag naar de winst te zwemmen. Ze bleven de nummer twee in de uitslag ongeveer vijf seconden voor. Bij de 4x50 vrije slag was er zilver voor Paul, Wouter van der Stelt, Annette en Marjo. Ze stonden als derde ingeschreven, maar uiteindelijk wisten ze met ongeveer een halve seconde verschil de tweede plaats op te eisen. Wouter zwom dit kampioenschap ook nog 100, 200, 400, 800 en 1500 vrije slag en op alle onderdelen wist hij goede race te zwemmen. Vooral de vlakke indelingen vielen in alle gevallen op. Naast het brons op de 200 rugslag zwom Nico ook 50, 100 en 200 schoolslag en 50 en 100 rugslag. Het was niet het kampioenschap van Nico, want hij kon niet in de buurt van zijn tijden komen.

‘Jonkies’

Mandy Swart, Sanne van de Pol en Nadine Scheeve waren de ‘jonkies’ van de Biesboschzwemmers dit kampioenschap. Nadine was het meest tevreden met haar race op de 200 vrije slag waar ze net boven haar beste tijd bleef steken. Voor Sanne was de prestatie op de 50 vrije slag het best, ze bleef ruim binnen de halve minuut en verbeterde het clubrecord. Mandy verraste op de 50 schoolslag, waar ze sneller was dan Sanne en op de 50 vlinderslag bleef ze net boven haar inschrijftijd uit het 25 meter bad steken. Op de vrije slag sprint komt de grens van dertig seconden steeds dichterbij. Pieter Pijnenburg en Sander van Tilburg waren de laatste die aan de start kwamen. Sander startte alleen op de 1500 meter vrije slag en mede dankzij een verbeterde techniek was hij bijna drie kwart minuut sneller dan zijn beste tijd. Voor Pieter is het een toernooi om snel te vergeten. Doordat hij niet fit was, kon hij geen goede prestaties neerzetten.

Programma

Eind augustus gaan een aantal van deze zwemmers aan de start verschijnen van de Europese Masters Kampioenschappen in het Italiaanse Rome en het volgende Open Nederlandse Masters Kampioenschap wordt in november van dit jaar in Rotterdam gehouden. Voor die tijd staan er nog andere wedstrijden op de kalender van de Biesboschzwemmers, waar de jongere zwemmers zullen proberen uit te blinken.