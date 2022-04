Kozak Jeffrey van Nuland: ‘Degradatie wil ik absoluut voorkomen’

WERKENDAM • Jeffrey van Nuland strijdt met Kozakken Boys tegen degradatie. “Het is een moeizaam jaar. We zijn volop in de strijd om in de Tweede Divisie te blijven.”

De selectie van Kozakken Boys ondergaat een flinke gedaantewisseling volgend seizoen. Een tiental spelers staat al op het lijstje met vertrekkers aan het eind van het seizoen. Daaronder ook Jeffrey van Nuland.

Duidelijkheid

Jeffrey van Nuland heeft duidelijk een heel dubbel gevoel over zijn vertrek bij Kozakken Boys. Het is eigenlijk een beetje raar gegaan, geeft hij aan. “Begin januari kreeg ik te horen dat mijn verbintenis niet verlengd ging worden. Er werd mij te verstaan gegeven dat er voor mij geen toekomst meer was bij de club. Daar was ik danig teleurgesteld over. In februari kwamen ze er op terug. Ze baalden er zelf ook van hoe het is gegaan. Ik heb toen aangegeven dat ik al met verschillende clubs in gesprek was en die clubs niet langer in de wacht kon zetten. Kortom2, ik wilde duidelijkheid of ze nu wel of niet met mij door wilden.”

“De oplossing waar ze mee kwamen, was voor mij niet voldoende. Ik moest maar laten zien of ik fit kon zijn en wat ze aan mij hadden. In maart zouden ze bekijken of ze nog met een aanbieding zouden komen.”

Jammer

De 31-jarige verdedigende middenvelder besloot daar niet op te wachten. “Voor mezelf wilde ik ook een stukje zekerheid hebben. Ik heb thuis ook een gezin te onderhouden. Het was een moeilijke beslissing. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd, dat ik mezelf nergens anders zie spelen dan bij Kozakken Boys. Als het aan mij had gelegen, was ik er ook nooit weggegaan en had ik hier nog een paar jaar gevoetbald en mijn loopbaan hier af willen sluiten. Echt jammer dat het zo afgelopen is”, verzucht Van Nuland, die al een nieuwe club gevonden heeft in SteDoCo.

Gewaardeerde kracht

Jeffrey Nuland begon met voetballen bij SVG in Tilburg. Al vroeg volgde de jeugdopleiding van RKC en liep zijn pad verder langs Jong PSV, Willem II, Helmond Sport en Esperanza Neerpelt. Na een half jaar ging hij weer terug naar Helmond Sport. In totaal speelde Van Nuland 99 wedstrijden in het betaald voetbal.

“Het is weinig mensen gegeven door te breken in het betaald voetbal. Het was een mooie tijd en ik kijk er met een goed gevoel op terug.”

Na het einde van zijn profbestaan streek Van Nuland zes jaar terug neer bij Kozakken Boys, waar hij al snel uitgroeide tot een gewaardeerde kracht. “Ik had het geluk dat ik in een heel goed elftal terechtkwam. Het waren de goede jaren onder trainer Danny Buijs. We werden tweede achter Jong AZ en het jaar daarop speelden we de memorabele beslissingswedstrijd om het kampioenschap tegen Katwijk.”

Van Nuland, die ook de aanvoerdersband droeg, schopte het zelfs een keer tot speler van het jaar. “Dat was wel bijzonder. Meestal zijn het de aanvallende spelers. Dan voel je je toch wel gewaardeerd.”

Allemaal finales

Dit seizoen worstelt Kozakken Boys al het hele seizoen in de gevarenzone. “Het is een moeizaam jaar. We zijn volop in de strijd om in de Tweede Divisie te blijven. Het is heel lastig om onderin te voetballen voor deze groep. Dat zijn we gewoon niet gewend. Dan moet de knop om. We zitten nu in een degradatiestrijd en er worden andere dingen verwacht. Alle wedstrijden voor ons zijn nu finales. Daar moeten we mee om zien te gaan.”

Voor Van Nuland zelf verloopt het seizoen ook heel wisselend. “Ik heb nog geen hele serie wedstrijden lekker gespeeld. Het was dan weer een wedstrijd spelen en dan weer op de bank of invallen, dan weer geblesseerd, dan weer starten, dan weer op de bank. Nee, het is nog niet mijn seizoen. Ik hoop dat ik vanaf nu tot het einde van het seizoen mee kan gaan zorgen, dat we erin blijven en dat ik met een goed gevoel afscheid kan nemen van deze club. Om te spelen als je weet dat je weg moet, speelt bij mij geen rol. Ik wil het gewoon goed afsluiten voor zowel mezelf als voor de club en wil mijn steentje bijdragen in hetgeen we moeten gaan doen. Ik zou het heel erg vinden als ik wegga met een degradatie. Dat wil ik absoluut voorkomen.”

Nico van Es