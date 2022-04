ZVDO’74 loopt achter de feiten aan en verliest van DZT’62

ANDEL • Zaterdag speelde ZVDO’74 de wedstrijd tegen DZT’62. Het tweede team van Deurne was vastberaden om te winnen. Dit lieten ze in de eerste periode goed zien. Drie keer scoorde de thuisploeg voor ZVDO iets kon doen.

Jan-Willem Vaneker opende de score voor de gasten, nadat er twee man voor 20 seconden aan de kant moesten blijven bij DZT’62. De eerste periode werd met 4-1 afgesloten. De achterstand moest snel rechtgezet worden. In de tweede periode werd er vaak gescoord. Seppe van der Wielen kon twee keer het net vinden, maar DZT’62 drie keer.

Met 7-3 ging de tweede helft van start. Van een actieve zone ging ZVDO’74 over op een volle verdediging op de man. Hierdoor kreeg de thuisploeg minder ruimte en dat pakte goed uit. Jelle Sterkenburg kon na een mooie assist de bal in het doel tikken. Een strafworp werd verzilverd door Seppe van der Wielen en zo kwamen de Andelse heren iets dichterbij. De verdediging ging goed en er werd goed ingezwommen. Mooiere aanvallen werden opgezet en een 8-5 achterstand zou nog genoeg mogelijkheden geven.

De vierde periode scoorde ZVDO’74 binnen één minuut. Helaas liet de thuisploeg het publiek zien dat ze nog scorend vermogen hadden en kwamen tot 10-6. Vanuit de verdedigende positie als laatste man brak Jeroen Robertus uit tot het doel van de tegenstander. Na goed te hebben gedreigd met de bal bracht hij de score op 10-7. Jan-Willem Vaneker scoorde nog veertig seconden voor tijd.

Helaas waren twee doelpunten achterstand net te veel om te overbruggen. De wedstrijd werd met 10-8 afgesloten en winst was voor DZT’62. 23 april speelt ZVDO’74 haar laatste wedstrijd van het seizoen tegen Aegir. De wedstrijd begint om 21.15 uur in AquaAltena. Publiek is van harte welkom om het laatste spektakel bij te wonen.