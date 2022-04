Topweekend voor Biesboschzwemmers met veel medailles en records

REGIO • Voor het eerst sinds ruim twee jaar hebben de Biesboschzwemmers weer een druk zwemweekend gehad. Er werd op drie plaatsen deelgenomen aan wedstrijden en op alle wedstrijden werden er mooie resultaten geboekt. In Andel kwamen twintig zwemmers aan de start en daarbij werden bijna twintig medailles veroverd en ruim dertig persoonlijke records. In Zwijndrecht werden diverse Nederlandse, Brabantse en club masters records gezwommen en ook nog persoonlijke records. In Antwerpen was de oogst vier medailles en een finale.

In het Olympisch 50 meterbad in Antwerpen kwam Lars de kooter drie dagen aan de start op totaal acht onderdelen. Op de 100 en 200 schoolslag was hij de snelste bij de 13 en 14 jarigen en op de 50 schoolslag was er een zilveren medaille. Op de 100 schoolslag wist Lars ook nog de finale te halen en daar moest hij genoegen nemen met zilver. Naast het eremetaal verbeterde Lars zijn persoonlijke records op de 50 en 100 schoolslag, 50, 100, 200 en 400 vrije slag. In dezelfde wedstrijd kwam ook Amy de Kooter aan de start. Zij zwom de 50 vrije slag en wist sneller te zijn dan haar tijd in een 25 meter bad.

Een week na de eerste Nederlandse Masters Records voor Annette heeft zij in Zwijndrecht twee van haar records alweer aangescherpt. Op de 50 en 100 schoolslag was ze sneller dan een week geleden. Op de 50 meter ging het om ruim één tiende van een seconde en op de 100 meter was ze ruim twee seconden sneller. Uiteraard waren dit ook Brabantse en clubrecords. Ook op de 100 rugslag verbeterde Annette het Brabantse record en halverwege het clubrecord. Clubrecords waren er verder ook nog voor Wouter van der Stelt en Nadine Scheeve. Wouter heeft de records op de 800 en 1500 meter op zijn naam staan en Nadine op de 400, 800 en 1500 meter. Persoonlijke records waren er voor Jan Pieter de Raad en Mandy Swart. Jan Pieter zwom voor het eerst sinds jaren weer een wedstrijd en verbeterde zich op de 50 en 100 vrije slag en 50 rugslag en Mandy was sneller dan ooit op de 100 schoolslag.

De jongste zwemmers hoefden niet ver te reizen voor hun wedstrijd. De wedstrijd werd namelijk gehouden in Andel en dit is een bekend bad voor deze zwemmers. De score van negen gouden, zes zilveren en vier bronzen en 31 persoonlijke records liet zien dat ook zij een succesvolle wedstrijd hadden. Jesse Drewes, Amy de Kooter, Shanya Muilenburg, Femke van den Oven en Maud Vonk wisten één of meerdere gouden medailles mee naar huis te nemen. Bij Silke Jetten, Amy, Femke, Maud en Cil de Vries was er op één of meerdere nummers één zwemmer sterker en dus was er een mooie zilveren medaille voor hen. Björn Hoogerwerf, Silke en Marley Spijker mochten ook naar het podium komen en zij kregen een bronzen medaille uitgereikt. Voor Rivka Jetten, Ise Vink en Lisa van Willigen waren er geen prijzen, maar zij lieten mooie resultaten zien. Mirthe Bults, Anne en Rens Lisman, Jansje de Ridder, Rik Vink, Tess Vonk en Anieke aan de Wiel konden geen medailles winnen, maar zij wisten wel persoonlijke records te zwemmen. In sommige gevallen ging het zelfs om meer dan tien seconden verbetering.

De volgende wedstrijd is een competitiewedstrijd en die wordt ook weer gehouden in Andel en dan begint een belangrijke periode met grote wedstrijden. Op de kalender staan dan de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen, Brabantse Kampioenschappen en als afsluiting de diverse Nederlandse Kampioenschappen.