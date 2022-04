Mika Schalken uit Dussen wint knap eerste NK-race in Assen

• Mika Schalken in actie op het circuit in Assen. (Foto: MOTOGRAFIE)

DUSSEN • Op 9 en 10 april stond de start van het NK Junior Racing Kampioenschap op het programma in Assen. De 9-jarige Mika Schalken uit Dussen heeft het doel gesteld om een gooi te doen naar het kampioenschap en was daardoor ook gebrand op een goed resultaat. Het weer was erg wisselvallig, met heel het weekend afwisselend wind, regen, hagel, zon en toch erg koud.

De eerste kwalificatie werd verreden op een natte baan en Mika had al snel een goed ritme. Hij pakte hierdoor de snelste tijd. Tijdens de tweede kwalificatie was de baan wat aan het opdrogen en konden de tijden wat verbeterd worden. Tijdens deze tweede kwalificatie kon hij wederom de snelste tijd pakken en daarom mocht Mika vanaf polepositie vertrekken voor de races op zondag.

Op zondag stond Mika gespannen aan de start van de eerste race, waarin hij goed weg was. Als tweede kwam hij de eerste bocht door en zat daarna in het achterwiel van de koploper. In ronde twee nam Mika de kop over om een gaatje te slaan, maar zijn achtervolger liet hem niet gaan. Hierdoor ontstond er een bloedstollend gevecht tussen Boyd Veijer en Mika Schalken. Dit duurde tot de laatste ronde, in de pitstraat en bij de toeschouwers was de spanning op het hoogtepunt. In de laatste ronde nam Mika de kop opnieuw over en hield dit vast met een minimale marge van 0,1 seconde op de finishlijn.

De start van de tweede race was iets minder. Mika kwam minder goed de eerste bocht door en kwam als tweede uit de eerste ronde met een klein gaatje van een seconde op de koploper. Gebrand op de overwinning ging hij er voor om het gaatje te dichten en terwijl de afstand tussen beiden kleiner werd ging de leider in de wedstrijd in de fout en schoof onderuit. Hierdoor kon Mika de leiding overnemen. Achter Mika was ondertussen een gaatje ontstaan en door een stabiel ritme en niet teveel risico’s reed hij slim de wedstrijd uit. Hiermee pakte hij wederom de overwinning.

Leider van het klassement

Helemaal blij met deze eerste overwinning op het Nederlands Kampioenschap en als leider van het klassement gaat hij vol vertrouwen naar de volgende wedstrijd op zaterdag 7 mei. Deze race wordt verreden op het Landsard circuit in Veldhoven. Op 2 oktober is de laatste wedstijd van het seizoen, waarin tijdens zeven weekenden veertien wedstrijden worden verreden.