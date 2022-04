Voltena Dames 1 boekt mooie overwinning op Laudame Financials VCN Dames 1

WERKENDAM • Het afgelopen weekend wisten de dames van eredivisionist Voltena op de verjaardag van trainer/coach Johan van Vliet een mooie overwinning te boeken op Laudame Financials VCN Dames 1. De dames uit Capelle aan den IJssel bivakkeerden op een mooie zesde plaats in de competitie en er was ze veel aan gelegen dit zo te houden. Zakken op de ranglijst zou voor hen een zwaardere tegenstand in de play-off betekenen.

De dames uit Werkendam hadden hier echter geen boodschap aan. Als debutanten in de eredivisie was het logisch dat ze met uitsluitend onervaren spelers op dit niveau dit seizoen prestatief nog geen hoge ogen zouden gooien. Ze staan dan ook op een twaalfde plaats op de ranglijst. De enorme hoeveelheid energie die de trainers de afgelopen weken hebben gestopt in het fijnslijpen van een alternatieve tactiek begint zich echter uit te betalen.

De innovatieve spelmethode, waarbij met meerdere spelverdelers op meerdere posities wordt gespeeld, begint haar vruchten af te werpen. VCN kreeg geen grip op het spel van Voltena. Deze manier van spelen, samen met sterke serveerseries, leidde uiteindelijk tot setstanden van 25-21, 25-18, 21-25 en een spannende 26-24 voor de Werkendamse dames.

De laatste competitiewedstrijd van Team Voltena Dames 1 wordt op donderdag 7 april gespeeld, deze keer in sporthal De Iris in Nieuwendijk. Aanvang 20.00 uur. Hierna volgen nog een aantal wedstrijden in de play-off.