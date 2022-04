Kevin Oldenburg brengt spirit terug bij Be Ready: ‘Ik sta er zelf wel van te kijken’

• Kevin Oldenburg maakte zijn rentree in het eerste van Be Ready.

HANK • Kevin Oldenburg keerde halverwege dit seizoen van het derde elftal terug naar de hoofdmacht van Be Ready en liet meteen zien belangrijk te zijn.

Het leek dit seizoen op een totale misère uit te draaien bij Be Ready. Tot er een beroep werd gedaan op oudgediende Kevin Oldenburg. De 31-jarige spits ontpopte zich tot de reddende engel en bracht de spirit terug bij de geelhemden in Hank.

Be Ready had dit seizoen de slechtste seizoenstart sinds mensenheugenis. De Hankenaren haalden met een gelijkspelletje tegen SC Emma en GSC/ODS slechts twee puntjes tot de corona-winterstop. Ook de beleving was flink onder de maat. Het ging gepaard met een slechte trainingsopkomst en slechte resultaten.

Clubhart

Trainer Eugene van der Heijden liet weten totaal geen perspectief meer bij Be Ready te zien. Tijdens de coronastop zocht de trainer toch nog een uitweg en benaderde de in het derde elftal ballende 31-jarige spits Kevin Oldenburg. “De nood was aan de man”, legt de Hankenaar uit.

“Spelers als Juriaan Heijmans en Gijs Mulkens stelden aan de trainer voor mij terug te halen bij het eerste elftal. Ik kon eigenlijk geen nee zeggen. Daar ben ik niet zo goed in en ik wilde de club niet laten stikken. Ze hadden me nodig en dan doe je het toch maar weer. Ik heb ook een beetje mijn clubhart spreken en we proberen er nu het beste van maken.”

Van één naar twee en andersom

Kevin Oldenburg is een echte clubman. Hij voetbalt heel zijn leven al bij Be Ready. Vooral voor zijn plezier, geeft hij aan. “Ik voel me hier thuis en ken iedereen. Dat is belangrijk voor mij. Voetbal vind ik een leuk spelletje, maar ik heb er niet perse alles aan gedaan om mijn plek in het eerste te behouden”, aldus Oldenburg, die op 17-jarige leeftijd debuteerde hij bij het eerste elftal.

“In de twaalf jaar dat ik in het eerste heb gespeeld, ging ik constant van één naar twee en andersom. Ik kwam er nooit lekker in. Dan stond ik er weer een wedstrijd of vier in en dan was het weer klaar. Ik heb er nooit een seizoen vast ingestaan, maar de tijden in het tweede elftal heb ik het ook hartstikke naar mijn zin gehad. Ik heb een seizoen gehad, dat ik er vijfentwintig inschopte”, aldus Kevin. “Achteraf gezien had er misschien meer ingezeten, maar dat lag ook aan mezelf. Ik heb er niet alles aan gedaan om het te laten lukken.”

Een andere club kwam gek genoeg nooit echt bij hem op. “Er zijn wel momenten geweest dat ik er aan gedacht heb, maar nooit echt serieus.” Een paar seizoenen geleden had hij het wel gezien bij het eerste elftal. “Ik vond het wel mooi geweest en ik ben toen lager gaan voetballen in het derde elftal.”

Sfeer omgeslagen

Over zijn heroptreden bij het eerste elftal hoeft Kevin Oldenburg zich niet te schamen. Het pakte goed uit. In zijn eerste opreden tegen Irene’58 stond hij met drie treffers, en dus een hattrick, aan de basis van de eerste overwinning van het seizoen in de met 6-1 gewonnen wedstrijd. Een 0-2 overwinning tegen de amateurs van FC Dordrecht volgde en Steeds Hoger werd met weer een treffer van Oldenburg volledig gekraakt met 6-2.

Daarnaast volgde nog een knappe 1-1 tegen koploper Virtus en een gedecideerde 0-4 tegen Steeds Hoger. Be Ready kwam op vijftien punten en klimt uit de gevarenzone. Het gaat nu dus een stuk beter met Be Ready. De beleving is terug, de sfeer is omgeslagen en de koppies staan weer omhoog. Er wordt keihard gewerkt en iedereen loopt de longen uit het lijf. Er staat kortom echt weer een team en de spirit is mede dankzij oudgediende Kevin Oldenburg weer terug.

Fitter dan vroeger

“Ik sta er zelf wel van te kijken, maar ben blij dat ik belangrijk heb kunnen zijn. Ik ben fitter dan vroeger. Dat is ook wel lekker”, aldus Oldenburg. Hij heeft er vertrouwen in dat Be Ready het gaat redden. “Er zit weer leven in. Het is strijd leveren en hard werken. Dan komt het wel goed.” Of zijn heroptreden tijdelijk is, weet hij nog niet. “Dat zien we wel aan het eind van het seizoen.”

Nico van Es