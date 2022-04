Excelsior Maassluis traditioneel een lastige tegenstander voor Kozakken Boys

WERKENDAM • Kozakken Boys gaat zaterdag verder in de strijd om bij de onderste plaatsen weg te komen. Excelsior Maassluis komt op bezoek. In oktober 2021 werd de heenwedstrijd met 2-0 verloren. Toen nog met trainer Rick Adjei voor de troepen.

Inmiddels is Michel Langerak alweer even interim-trainer. Samen met zijn kompaan André Hoekstra doet hij er alles aan om Kozakken Boys op dit niveau te houden. Het zijn drukke weken, met vaak ook wedstrijden op dinsdag erbij. Vorige week werd bij kunstlicht thuis van AFC verloren. Afgelopen weekeinde was er de wonderlijke ontsnapping tegen TEC.

Gedisciplineerd

Zaterdag kom Excelsior Maassluis naar De Zwaaier en vervolgens maken de ‘boys’ zich weer op voor de reis op dinsdag naar Veenendaal, waar hekkensluiter GVVV de tegenstander is. Maar eerst Maassluis en dat is nooit eenvoudig, weet Langerak vanuit het verleden. “Voor mij was dat nooit een gemakkelijke tegenstander. Vraag mij niet waarom, want daar kan ik geen vinger achter krijgen. Het is een ploeg die gedisciplineerd kan spelen. Zij staan altijd goed en kunnen agressief verdedigen. Dat maakt het voor iedere tegenstander lastig. Vaak loop je dan als team tegen een muur op”, licht Langerak toe.

Excelsior Maassluis wordt al jaren geleid door voormalig Kozakken Boys-trainer Dogan Corneille. Hij won zaterdag thuis knap met 4-3 van HHC/Hardenberg. Voor de rust liep het voor de Maassluizers voor geen meter. Corneille wisselde in de rust drie spelers en het duel kantelde volledig.

Kozakken Boys kan zaterdag niet beschikken over de geschorste Leon Bot en Elvio van Overbeek. Dan is er nog het rijtje Kaj Ramsteijn, Jan Schimmel en Norichio Nieveld dat nog altijd geblesseerd aan de kant zit.

Wie degradeert en wie speelt in de nacompetitie?

Zoals bekend is er tot en met het volgend seizoen vanuit de Jack’s League geen promotie mogelijk naar de eerste divisie (Keuken Kampioen Divisie). Er bestaat rond de velden op dit moment discussie over de degradatieregels in de tweede divisie. Feitelijk is het simpel. Het laagst eindigend standaardteam, op dit moment GVVV, degradeert naar de derde divisie. De twee standaardteams die daarboven eindigen, gaan de nacompetitie in. Samen met zes clubs uit de derde divisie spelen zij om één plaats in de tweede divisie. Voor deze clubs kan het een lange weg worden.

Voor de beide BVO’s Jong Sparta en Jong FC Volendam geldt een afwijkende regel. Als een van deze clubs niet bij de beste negen eindigt, speelt dit Jong team voor behoud tegen een team uit de onder 21-competitie.