Kozakken Boys moet dit seizoen weer leren om degradatievoetbal te spelen

WERKENDAM • Kozakken Boys zit in een lastige periode en worstelt zich naar boven. Het duel van zaterdag in Tiel tegen TEC was weer eens ouderwets hectisch. Met negen man gingen de mouwen omhoog en werd alsnog met 0-1 gewonnen.

De club is al heel lang niet meer gewend om degradatievoetbal te spelen. In 2004 was er de laatste echte degradatie. We moeten terug naar de jaren zeventig toen de eerste klasse de top van het Nederlands amateurvoetbal was. Met Ger Klop I gaan we terug naar die periode.

“Ik kan mij nog herinneren dat Altena bij ons in de afdeling zat. De Nieuwendijkers stonden op een bepaald moment in de middenmoot, wonnen zelfs bij ons, en wij hingen onderaan met tegenstanders als NSVV, Zwart Wit’28, SSS maar ook OWIOS en Harkemase Boys.”

Klop heeft er nog een plakboek met foto’s van. “Wij kwamen in een betere periode toen Bert Schouten, Cees van Reijn en Dick Salm erbij kwamen”, herinnert de voormalig postbode zich.

Staantribune

Ger Klop is ervan overtuigd dat in die jaren de Kozakken Boys-aanhang er veel fanatieker achterstond. “Toen zat de Q-side nog met veelal honderden op de tribune. Als er door ons flink werd geschoffeld op het veld dan stond heel die tribune aan de Vierlaan achter de spelers. Nu staat er een clubje op de staantribune, dat twee keer een liedje over Werkendam zingt en dat is het wel.”

Klop heeft wel eens voorgesteld om achter het doel een staantribune te maken waar die groep bijeen kan komen om het team te ondersteunen. “Dan wordt er bij elke aanval geroepen en ontstaat er veel meer sfeer.”

Potje biljarten

Sfeer zag Klop destijds ook veel meer omdat het een hecht Werkendams team was. “Het waren andere tijden, maar wij kwamen ‘s morgens al bij elkaar om een potje te biljarten. Na de wedstrijd bleef de groep in de kantine hangen. Nu staat alleen Johnny (Lommers, red.) er als enige echte Werkendammer in. Stoutje (Gwaeron Stout, red.) woont ook al even in het dorp, die mag er bij gerekend worden. Wij wisten dat Philip (Den Haan, red.) geen harde werker was. Hij had weer andere kwaliteiten. Wij werkten voor hem. Het was wekelijks keihard bikkelen, maar degraderen stond niet in ons woordenboek. Met de steun van de supporters redden wij het elk jaar.”

Klop ziet uiteraard ook dat het voor spelers uit eigen opleiding of uit de regio heel moeilijk is om in het eerste elftal te komen. “Nu worden spelers uit het betaald voetbal gehaald om op het hoogste amateurniveau te kunnen spelen. We leven nu eenmaal in een andere tijd”, besluit Klop.

(bron: Kozakken Boys Thuispagina in Het Kontakt-Altena)