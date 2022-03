Sterke wissel- en vrije slag van jonge Biesboschzwemmers

REGIO • In Sportcentrum Papendrecht kwamen Maud en Tess Vonk en Amy en Lars de Kooter aan de start van een afstand van het lange afstand circuit. Maud en Amy zwommen de 200 wisselslag, Tess ging voor de 400 wisselslag en Lars mocht 1500 vrije slag zwemmen. Alle vier de zwemmers wisten een goede prestatie neer te zetten.

Maud en Amy hadden een week geleden ook al naast elkaar een 200 wisselslag gezwommen en ook in Papendrecht zwommen de beide meiden naast elkaar en brachten ze het beste in elkaar naar boven. Maud was na de vlinderslag de snelste van de twee, maar Amy wist in de volgende 150 meter het verschil steeds iets kleiner te maken. Op de finish was het verschil minder dan een halve seconde in het voordeel van Maud. Maud en Amy waren allebei ruim sneller dan een week eerder. Maud haalde ruim twee seconden van haar tijd af en Amy zelfs drie en een halve seconde. Ook waren beide meiden op de 50 vlinderslag sneller dan ooit.

Tess zwom voor het eerst de 400 wisselslag en de reden is dat ze tijdens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen dit nummer ook moet zwemmen. Na de 100 vlinderslag lag Tess ruim voor het veld en het verschil werd steeds groter. Met een eindtijd van vijf minuten en 41,55 seconden was ze heel tevreden.

Lars zwom voor de derde keer dit seizoen de 1500 meter vrije slag en het doel was om sneller te zijn dan hij eerder dit seizoen geweest is. Vanaf het begin was Lars sneller dan de tussentijden uit oktober 2021 en dit verschil werd iedere 50 meter steeds iets groter. De tussentijd van Lars na 800 was maar een seconde langzamer dan zijn snelste tijd op dit nummer, maar ruim acht seconden sneller dan eerder dit seizoen. Op het einde wist Lars nog te versnellen en hierdoor wist hij uiteindelijk binnen de negentien minuten te finishen en verbeterde hij zijn eigen clubrecord.

Deze jonge zwemmers hebben het komende weekend geen wedstrijd, maar een groep van de masters gaat naar Kapelle om daar voor het eerst sinds lange tijd weer een masterswedstrijd te zwemmen. Een week later komen deze jonge zwemmers wel weer aan de start van een wedstrijd.