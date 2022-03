Stralende gezichten tijdens de clubkampioenschappen van SV W.I.K.

WIJK EN AALBURG • Zaterdag 26 maart was het dan zo ver. Eindelijk konden de clubkampioenschappen van Sportvereniging W.I.K plaatsvinden. Het was ruim twee jaar geleden dat de recreanten aan een wedstrijd konden deelnemen. En extra feestelijk: voor een volle tribune met daarop een heel enthousiast publiek. Ondanks de corona perikelen maakt de vereniging een groei door.

De gymsport werd ineens een buitensport, maar dat weerhield de club er niet van om allerlei activiteiten te organiseren. Van bootcamps, tot een skateclinic, dansworkshops en buiten gymmen en turnen. Elkaar blijven ontmoeten was de doelstelling. Het sporten bij Noad’32 en op de schoolpleinen zorgde ook voor zichtbaarheid en wellicht dus ook voor een ledengroei. En dus was er zaterdag een druk programma, want er namen bijna 90 recreanten deel aan de clubkampioenschappen.

Maak vooral plezier met elkaar

In de vroege ochtend was het de beurt aan groep 3 en 4. Voor de meeste kinderen was het de eerste keer dat zij deelnamen aan een wedstrijd. En wat waren zij zenuwachtig. Met de grote W.I.K. vlag liepen zij op de muziek de gymzaal in. Het publiek klapte enthousiast mee. De voorzitter van de vereniging stelde de meisjes gerust. Laat zien wat je geleerd hebt en maak vooral ook plezier met elkaar. En de gymjuffen helpen je natuurlijk mee. De zenuwen verdwenen al snel en de meisjes straalden in hun mooie turnpakjes.

Geen puntenaftrek

De groepen 5, 6, 7, 8, het voortgezet onderwijs én de jongensgroep stonden ook nog op het ochtendprogramma. Het nieuwe wedstrijdsysteem zorgde voor wat uitloop, maar het publiek was geduldig en bleef enthousiast. SV W.I.K. heeft de lesmethode ‘Kleuren Turnen’ geïntroduceerd en dat was wennen. In plaats van lange oefeningen lieten de kinderen losse elementen zien. Geen puntenaftrek zoals in de gymsport vaak het geval is, maar juist kijken wat de sporter al kan. Het diploma dat men ontvangt biedt de ouders inzicht en laat op den duur de ontwikkeling zien. Dus was het voor de jury ook net even anders en de vrijwilligers van de teltafel waar de punten werden ingevoerd maakte overuren.

Springgroep

Nog niet eerder nam de springgroep deel aan de clubkampioenschappen. Deze relatief nieuwe groep, waar jongens en meiden samen trainen, lieten hun salto’s, streksprongen en overslagen voor het eerst zien. Vijf verschillende onderdelen stonden op het programma; van een lucht geveerde baan tot de grote trampoline en minitrampoline met kast. Een divers aanbod en door de variatie ook erg leuk voor het publiek om naar te kijken.

Prijsuitreiking

Eindelijk was het tijd voor de prijsuitreiking. Toen waren de gezichten toch weer wat gespannen. Maar alle deelnemers hadden zo goed hun best gedaan dat iedereen een plek op het podium verdiende. Er werden bronzen, zilveren en gouden medailles uitgedeeld tot grote vreugde van de sporters. Ook werden de top-verkopers van de Grote Clubactie nog in het zonnetje gezet. Sanne, Ralph en Matthieu mochten het bedrag onthullen. Het was een zeer geslaagde dag!