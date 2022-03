ZVDO’74 kan niet stunten tegen de koploper

ANDEL • Zaterdag stond voor de heren van ZVDO’74 uit Andel de wedstrijd tegen De Schelde op het programma. Het in Terneuzen gevestigde team staat bovenaan in de competitie, maar dat zou de heren uit Andel niks doen.

De openingsgoal was voor het thuisteam. Emiel Goedel kon de score gelukkig gelijk trekken. Een mooie eerste periode werd afgerond met 1-1. De tweede periode ging qua niveau van start, zoals de eerste eindigde. ZVDO’74 speelde een ‘man-meersituatie’ keurig uit. Emiel Goedel zag Jelle Sterkenburg uit het water klimmen en gaf een mooie assist. ZVDO’74 stond voor. Deze voorsprong vasthouden werd lastig. De eerste helft werd met 4-2 afgesloten. Tot zover zag het spel er van ZVDO’74 goed uit. En de heren boden goed weerstand tegen de koploper.

De derde periode ging er een stuk feller aan toe. Er werd meer op de man gespeeld en druk uitgeoefend door beide teams. De Andelse heren lieten zien dat hun verdediging als een rots in de branding stond. De passieve verdediging met snelle uitbraken bij balwissel gaf De Schelde niet de mogelijkheid om de regie in handen te nemen. Na een time-out van ZVDO’74 wisten de heren nog te scoren.

De laatste periode ging in met 5-3, in het voordeel van De Schelde. De volle tribunes zagen hoe De Schelde na twintig seconden een strafworp verzilverde. Vanaf dit moment kreeg de wedstrijd een andere draai. Chiel de Poorter van De Schelde scoorde drie keer achter elkaar. Jan-Willem Vaneker liet zien dat het zwemmend vermogen nog goed zat en scoorde na een counter met een boogbal. De stand was 8-4. Na een time-out van De Schelde moest ZVDO’74 het met een man minder doen. Dit werd keurig verdedigd en De Schelde wist hier geen voordeel uit te halen. Toch liet De Schelde het publiek zien dat ze niet voor niets koploper waren. De stand werd 12-5.

Volgende week staat voor ZVDO’74 de wedstrijd tegen Thalassa op het programma.