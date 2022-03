Knappe prestatie van Werkendamse Schoon en partner Stam: titelwinst Elite 16-toernooi

WERKENDAM • Beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam en haar partner Katja Stam hebben de finale van het eerste Elite 16-toernooi gewonnen. Het Nederlandse koppel versloeg in de finale, in het Mexicaanse Rosarito, Anastasija Kravcenoka en Tina Graudina uit Letland in twee sets. Het werd 21-14 en 21-13.

Aan het Elite 16-toernooi, een nieuw toernooi op de internationale Beach Pro Tour, mogen alleen de beste zestien teams ter wereld meedoen bij zowel de vrouwen als de mannen. Schoon en Stam plaatste zich als dertiende, hun finaletegenstanders uit Letland werden als zevende ingeschaald. De Letse vrouwen vormden echter geen partij voor de Werkendamse Schoon en haar partner Stam.

In de eerste set ging het spel tot 3-3 gelijk op, maar daarna bouwden Schoon en Stam hun voorsprong flink uit. Deze voorsprong kwam geen moment meer in gevaar en de eerste set werd met 21-14 gewonnen door de Nederlandse vrouwen.

In de tweede set verliep het spel hetzelfde en met een stand van 20-12 konden Schoon en Stam de wedstrijd beslissen. Op eigen service lukte dat echter nog niet, maar bij het tweede matchpoint was het wel raak. Hierdoor mogen Schoon en Stam zich, na een knappe prestatie, de eerste winnaars van het nieuwe toernooi noemen.