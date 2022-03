Jeugd ZVDO’74 zwemmen persoonlijke records en nemen medailles mee naar huis

ANDEL • Afgelopen zaterdag stond er voor de jeugd van ZVDO’74 weer een zwemwedstrijd op het programma. In het Caribabad in Gorinchem werd eindelijk weer met publiek gezwommen tegen de Biesboschzwemmers, Bijtelskil en de Warande. De goede lijn van afgelopen wedstrijd in februari werd doorgetrokken. In totaal werden er 41 persoonlijke records gezwommen en gingen er vijftien medailles mee naar huis.

Al gelijk bij de eerste afstand die gezwommen werd, werden er vier flinke persoonlijke records gezwommen. Op de 50m rugslag verbeterden Lucas Colijn, Kaïn Kraaijeveld, Roan van Dijk en Tijn Naaijen hun beste tijd. Lucas wist op deze afstand het goud te behalen. Dat deed hij ook op de 50m schoolslag, waar het zilver voor Kaïn was. Op dezelfde afstand verbeterde Ella Timmermans ook haar beste tijd.

Daarna waren de jongste zwemsters aan de beurt. Allemaal zwommen ze 25m rugslag en 25m borstcrawl. Christina van Hemert, Malou Monshouwer, Esmee Oudshoorn, Liva van Klinken, Elynn den Dekker en Puk Kamphuis lieten zien dat ze dit heel goed kunnen. Op de 25m borstcrawl wist Malou knap derde te worden. Christina wist twee gouden medailles te behalen.

De grootste tijdsverbetering van de wedstrijd ging naar Bjurn Versteeg. Op de 100m vrije slag wist hij 24 seconden van zijn beste tijd af te halen. Ook Stan Dammers verbeterde zijn tijd op deze afstand. Daarnaast werd het zilver omgehangen bij Stan en het brons bij Bjurn. Zus Benthe Versteeg had bij de dames de grootste tijdsverbetering. Op de 200m wisselslag verbeterde ze haar tijd met maar liefst negentien seconden. Ook Rhomy Oppenhuizen en Merel Verkade zwommen de 200m wisselslag. Beide wisten ze hun tijd te verbeteren en een medaille te behalen.

Bij de oudste zwemmers kon er weer gekozen worden welke afstand er werd gezwommen. Een aantal zwemmers kozen voor de zware 100m vlinderslag. Jens Westerlaken, Jet Kamphuis, Hanna de Graaf en Nienke Mewis verbeterden allen dik hun beste tijd. Anne Donkersloot zwom een keurige eerste 100m vlinderslag ooit. Ook op de andere afstand die kon worden gekozen, de 100m schoolslag, waren er mooie persoonlijke records van Thijn Oudshoorn, Thijs Colijn en Jochem van Bergeijk. Een uitschieter op deze afstand was Maud Vervoorn. Ze verbeterde haar tijd met zestien seconden. Luuk van Dalen zwom de afstand voor het eerst en zette een mooie tijd neer.

Over twee weken staat de volgende wedstrijd voor de jeugd alweer op het programma. Deze zal worden gezwommen in Andel. De week erna zal de selectieploeg van ZVDO’74 afreizen naar een internationale wedstrijd in Luxemburg.