Jonge Biesboschzwemmers presteren sterk

REGIO • Het afgelopen weekend is er door Biesboschzwemmers op twee plaatsen deelgenomen aan wedstrijden. In Gorinchem kwamen ruim twintig deelnemers aan de start van een minioren- en limietwedstrijd. Hier werden bijna twintig medailles veroverd en daarnaast werden er ook nog 35 persoonlijke records aangescherpt. In Eindhoven was de oogst minder groot, maar met negen persoonlijke records en een clubrecord werd ook op die wedstrijd met grote tevredenheid teruggekeken.

In Gorinchem waren de Biesboschzwemmers gastheer voor de zwemmers van Bijtelskil, De Warande en ZVDO ’74 en daar werden zes gouden, negen zilveren en drie bronzen medailles behaald. Jesse Drewes, Shanya Muilenburg, Silke Jetten, Maud Vonk en Amy de Kooter mocht een gouden medaille ophalen. Shanya deed dit zelfs op twee afstanden. Zilver ging met Cil de Vries (twee keer), Marley Spijker, Femke van den Oven (twee keer), Maud, Amy, Shanya en Silke mee naar huis. Aisha de Wilde en opnieuw Jesse en Silke mochten naar het podium komen voor een bronzen medaille. Björn Hoogerwerf, Rivka Jetten, Danée Klop, Ise Vink en Wessel van Wijk wisten mooie tijden te noteren. Ise is net 6 jaar en zwom voor het eerst een wedstrijd en ze liet direct al mooie resultaten zien. Voor Wessel is er een bijzondere vermelding omdat hij voor het eerst een 200 wisselslag zwom.

De oudere zwemmers zwommen de 100 schoolslag en 50 rugslag en Rens Lisman, Jansje de Ridder en Herbert Schouten waren op de rugslag sneller dan ooit. Op de schoolslag gold dit voor Anne Lisman, Rens, Jansje (ook op de 50 meter), Hannah Vink, Rik en Anieke aan de Wiel.

In Eindhoven werd de International Talent Trophy 2022 (ITT2022) georganiseerd met zwemmers uit Nederland, België en Duitsland. Lars de Kooter en Tess Vonk stonden voor alle drie de dagen ingeschreven, maar helaas moest Tess de laatste dag verstek laten gaan omdat ze zich niet fit voelde. De eerste twee dagen maakte ze wel indruk met haar tijden op de 50 schoolslag en 100 vlinderslag. Halverwege de vlinderslag was ze zelfs sneller dan haar eigen clubrecord uit het 25 meter bad en na 100 meter wist ze voor het eerst binnen de één minuut en 10 seconden te finishen. Bij Lars vielen vooral zijn prestaties op de 100 schoolslag en 50 vlinder- en vrije slag op. Op de schoolslag wist hij bijna een seconde van zijn inschrijftijd af te halen en halverwege was hij ook nog iets sneller dan ooit. Op de twee sprint nummers wist Lars te zien ook over snelheid te bezitten. Op de vlinderslag haalde hij ruim anderhalve seconde van zijn tijd af en op de ‘vrij’ bijna een halve seconde.

Komend weekend staan er een lange afstand wedstrijd op de kalender en in de maand april komen ook weer de masters aan de start en het laatste weekend van april zal in Andel de derde plaats in de competitie verdedigt gaan worden.