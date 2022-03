Raïsa Schoon uit Werkendam begint nieuwe beachvolleybalseizoen uitstekend

WERKENDAM • Olympisch beachvolleybalster Raïsa Schoon uit Werkendam is het nieuwe beachvolleybalseizoen uitstekend begonnen. In het Mexicaanse Tlaxcala wist zij met haar partner Katja Stam tijdens de Beach Pro Tour Challenge op indrukwekkende wijze de finale te behalen.

Op de weg daar naartoe wisten ze meerdere wereldtoppers te verslaan. In de finale bleek het Braziliaanse team Barbara/Carol net iets te sterk, maar een beter begin van het seizoen hadden de Nederlandse dames zich nauwelijks kunnen wensen. De volgende stop voor het Nederlandse topteam is het Elite 16 toernooi in Rosarito in Mexico. Hier zullen zij komend weekend spelen.