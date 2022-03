Nizar Mekkaoui (Kozakken Boys): ‘Goed dat het publiek er weer zo achter gaat staan’

WERKENDAM • Kozakken Boys is bezig aan een opmars. De ploeg staat nog altijd te laag, maar na de knappe 2-3 winst bij HHC/Hardenberg hebben de Werkendammers eindelijk vier ploegen onder zich.

De driepunter was te danken aan een ingeving van Nizar Mekkaoui. Na zijn schorsing van twee duels mocht hij halverwege de tweede helft invallen. Met nog vijf minuten officiële speeltijd op de klok begon hij aan een avontuur dat eindige met een fantastisch schot waar de HHC-doelman geen antwoord op had.





“Ik ben hier altijd naar op zoek. Vanaf de linkerkant naar binnen kappend en met mijn ook goede rechterbeen de verre bovenhoek zoeken. Ik deed dit al in de bekerwedstrijd tegen DEM en ook tegen IJsselmeervogels”, reageerde de Bredanaar een dag na het moment.

Richting middenmoot

Mekkaoui in goeden doen is lastig af te stoppen. Hij is onvoorspelbaar omdat hij zo tweebenig is. “Het is fijn dat de punten eindelijk onze kant op komen. Wij hebben, zeker in het najaar van 2021, veel pech gehad en dat heeft ons een punt of acht gekost. Als wij zaterdag van Noordwijk winnen, en dat moet kunnen, gaan wij richting de middenmoot.”

Mekkaoui scoorde anderhalf jaar geleden uit tegen Noordwijk en droeg toen bij aan de 2-5 overwinning. “Het is goed dat ons publiek er weer zo achter gaat staan. In Hardenberg was het weer een compleet Werkendams feestje. Het is een van de verste uitwedstrijden. Wij waren na goed twee uur in de bus pas om half negen terug op De Zwaaier. Gelukkig was er een heerlijk sfeertje in de bus”, laat Mekkaoui weten.

(bron: Kozakken Boys Thuispagina in Het Kontakt Altena)