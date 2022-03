Jens Schouten herstellende van zware blessure: ‘We praten er niet teveel over’

NIEUWENDIJK • Jens Schouten hoort bij de nieuwe generatie bij Altena. De 19-jarige Nieuwendijker raakte vorig jaar juli zwaar geblesseerd aan de knie. Schouten is voorlopig nog herstellende en toeschouwer bij Altena.

“Lopen gaat wel, maar een sportbroek aantrekken om een rondje te gaan hard lopen, zit er nog niet in”, vertelt Schouten op de vraag hoe het er voor staat met zijn herstel van een afgescheurde kruisband en een beschadigde meniscus. De jonge Schouten liep de blessure vorig jaar begin juli op. “Het was de eerste wedstrijd, dat we weer mochten voetballen na een coronastop. Het gebeurde in de oefenwedstrijd tegen SVS’65 in de zesde minuut”, weet de verdedigende middenvelder nog. “Ik scheurde mijn voorste kruisband af en ik had een scheurtje in mijn meniscus. In eerste instantie was het aankijken. Mij werd verteld dat een MRI-scan niet echt nodig was, maar dat bleek uiteindelijk toch nodig te zijn”, ging Schouten toch onder het mes. “Het herstel gaat nu volgens verwachting, al is de knie vaak stijf. Het is ook pas drie maanden geleden, dat ik werd geopereerd. Ik ga nu twee keer in de week naar de fysio en het vergt natuurlijk ook een lang herstel en dat is best wel pittig”, aldus Schouten. “Als je dit nog nooit hebt meegemaakt kan je je het niet voorstellen, maar het is echt doorbijten. Je ligt er toch minimaal een jaar uit. Ik ga er volle bak voor om te herstellen en mentaal is het ook zwaar, als je de normale dingen in je leven niet goed kan doen.”

De club

Schouten is een jongen van de club. Hij doorliep de jeugd in Nieuwendijk. ”Ik heb altijd wel in redelijk competitieve elftallen gezeten, waarmee we bovenin meedraaiden. Een hoogtepunt was, dat we met de JO19 de beker wonnen.” Schouten debuteerde al op 16-jarige leeftijd in het eerste. “Dat was in de wedstrijd tegen Nivo Sparta en in de volgende wedstrijd tegen Heukelum mocht ik invallen. Toen scoorde ik en pakten we de periodetitel.” Uit een echte Altena-familie komt Jens Schouten niet, al is vader Jan Willem Schouten wel leider bij het eerste elftal. “Mijn vader, die uit Werkendam komt, heeft zelf nooit op voetbal gezeten. Mijn moeder, die uit Veen komt, heeft wel gevoetbald bij de vrouwen van NOAD’32”, vertelt Jens, die hecht is met Altena. “Ik heb wel iets met de club. Ik heb er natuurlijk altijd gevoetbald en je kent er iedereen en de mensen willen ook wat van je weten. Voetbal is een deel van je leven en mijn hobby”, aldus de jonge Schouten, die ook de JO11 traint, al zit een balletje trappen met de jongens er momenteel niet in. Over de verrichtingen van het eerste elftal kan Schouten positief zijn. “Altena bleef lang ongeslagen. Alleen verloren ze afgelopen zaterdag van De Zwerver. Dan kan je niet zeggen, dat ze het slecht doen. We zijn misschien een outsider. Ik denk dat SVW en Roda Boys de meeste kans maken op de titel.”

Fit worden

“Er komt wel wat meer bij kijken om weer fit te worden, maar ik heb gelukkig wel het karakter om me er doorheen te slaan, al moet je ook wel geduld hebben. Het is allemaal wel klote, maar het is niet anders. Er zullen ook wat struikelblokken komen. Als het herstel naar wens verloopt en dan moet je aan tussen oktober en de kerst denken, hoop ik dat ik dan weer kan voetballen”, zegt Schouten, die wel contact met de groep houdt. “Maar het is wel lastig om langs de lijn te staan. Je speelt niet en hebt dus ook geen invloed. Zoals de laatste weken de derby’s tegen Woudrichem en Sleeuwijk. Dan denk je: ‘Het is toch wel mooi om zo’n wedstrijd te kunnen spelen’. Dus dat is wel balen”, aldus Schouten, die in de ziekenboeg gezelschap heeft van Alberto Klop, Brian de Graaf en Thijs van Helvert. “Allemaal met de knie”, verzucht hij. “Ik vind het gewoon klote, dat die gasten met hetzelfde kampen als ik. Dat is niet echt leuk om te zien. Thijs van Helvert is onlangs geopereerd. Dan heb je het er wel even over met elkaar. Maar we gaan het er niet teveel over hebben, want het is allemaal niet zo leuk”, zegt Schouten.

Nico van Es