Kozakken Boys-trainer Michel Langerak: ‘We moeten scherper voor de goal worden’

WERKENDAM • Zaterdag ontvangt Kozakken Boys grootmacht IJsselmeervogels. Een tegenstander die evenals de ‘boys’ onverwacht laag op de ranglijst staat.

Kozakken Boys-trainer Michel Langerak kijkt nog even kort terug op de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Jong FC Volendam. “Voor ons was het de wedstrijd van de gemiste kansen. Jong FC Volendam was extreem effectief. Wij kunnen het verlies alleen onszelf aanrekenen.”

Langerak is tevreden over het spel, de inzet tijdens de trainingen en de wedstrijden. “Dat is echt prima in orde.”

Hij vindt de schotloosheid van zijn team een steeds grotere zorg worden. “Wij moeten die bal gewoonweg wat vaker in het netje zien te krijgen en vooral scherper voor de goal worden. Mijn spitsen moeten alerter zijn, want daar worden zij op afgerekend. Het hoeven geen juwelen van doelpunten te zijn, maar wij moeten wel wedstrijden naar ons toe gaan trekken”, licht Langerak toe.

Tijdens de trainingen richting het cruciale duel met IJsselmeervogels, is extra veel aandacht gestoken in diverse afrondingsvormen.

Langerak kan zaterdag zeker niet beschikken over Kaj Ramsteijn en Norichio Nieveld (beiden knie), Nizar Mekkaoui (geschorst) en doelman Jan Schimmel (achillespees). Mark Veenhoven, Ayrton Statie en Leon Bot keren waarschijnlijk weer terug bij de selectie.

(bron: Kozakken Boys Thuispagina) in Het Kontakt - Altena)