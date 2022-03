Kozakken Boys-nestor Leon Bot kondigt afscheid als voetballer aan

WERKENDAM • Kozakken Boys-nestor Leon Bot heeft besloten na het lopende seizoen te stoppen als voetballer. Dit betekent ook dat de 32-jarige Sliedrechter afscheid gaat nemen van Kozakken Boys. Dat meldt de club via de officiële kanalen.

Bot is sinds 1 juli 2010 speler van de Werkendamse hoofdmacht, hij kwam destijds over van LRC Leerdam. Daarvoor speelde Bot in de jeugd en het eerste elftal van VV Sliedrecht. De Sliedrechter debuteerde op 2 oktober 2010 bij Kozakken Boys, in de uitwedstrijd tegen ASWH. Het duel eindigde destijds in 2-2. Bot debuteerde onder huidig interim-trainer Michel Langerak.

“Het moment om de knoop door te hakken heb ik heel wat weken voor mezelf uitgesteld, maar met pijn in het hart heb ik besloten om na dit seizoen te stoppen met voetballen”, vertelt Bot op de website van Kozakken Boys.

“Twaalf jaar geleden ben ik bij de club gekomen en zaterdag ga ik m’n 300e officiële wedstrijd spelen. Jarenlang stond alles in het teken van voetbal zonder ook bijna maar te beseffen dat dit ooit gaat stoppen, en toch is dan ineens het moment daar. De combinatie met mijn baan bij Outfit, waar steeds meer de focus op is gekomen, was doordeweeks al ‘rennen en vliegen’, maar het aanstaande vaderschap gaat helemaal het nodige veranderen. Daarom is nu het moment gekomen om deze beslissing te nemen.”

Bot geeft aan met een heel goed gevoel terug te kijken op zijn jaren als ‘Kozak’. “Het is een geweldige tijd geweest bij de club en ik ben ontzettend trots op wat we hier met elkaar hebben bereikt en meegemaakt. Het uitgroeien tot top-amateurclub, het kampioenschap en de stunts in de beker zijn allemaal onvergetelijk.”

“Ik heb me hier door de club en supporters altijd enorm gewaardeerd gevoeld en wil daar iedereen voor bedanken. Dat ik het voetballen en alles en iedereen bij Kozakken Boys ga missen is zeker. Daarom ga ik er de komende periode nog van genieten en er alles aan doen om nog wat plaatsen op te schuiven”, belooft Bot.

Michel Langerak, momenteel interim-trainer van Kozakken Boys, stond als trainer aan het begin van de carrière van Bot en maakt straks ook zijn afscheid mee. “In mijn tijd als trainer van LRC Leerdam, heb ik hem van Sliedrecht naar Leerdam gehaald. Daarna ging ik naar Kozakken Boys en toen heb ik Leon ook meegenomen. Uiteindelijk heeft hij het dus 12 jaar volgehouden bij Kozakken Boys”, vertelt Langerak. “Dat ik zijn debuut heb meegemaakt en dat we straks beide afscheid nemen, is iets unieks. Dit hadden we niet van tevoren kunnen bedenken en uit kunnen schrijven.”

Volgens Langerak beschikt Bot over speciale kwaliteiten en zal Kozakken Boys hem straks zeker gaan missen. “De kwaliteiten van Leon zijn deels uniek. Hij zit motorisch heel sterk in elkaar, waarbij hij heel explosief en bewegelijk is. Hij heeft enorm veel inhoud en daarnaast kan hij heel veel corrigeren met zijn snelheid. Ik heb nog niet veel spelers rond zien lopen, met de kwaliteiten van Leon”, stelt de trainer. Langerak prijst ook de mentaliteit van Bot. “Die is fantastisch.” De trainer geeft alvast te kennen dat Bot zaterdag tegen IJsselmeervogels inderdaad zijn driehonderdste wedstrijd in het shirt van Kozakken Boys zal gaan spelen.