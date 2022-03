Dussenaar Rick Mulder kiest voor Kozakken Boys

WERKENDAM • Kozakken Boys heeft zich voor de komende twee seizoenen versterkt met Rick Mulder. De 25-jarige, 1.90 meter lange Dussenaar komt over van het Belgische Esperanza Pelt.

Rick Mulder kwam eerder uit voor RKC Waalwijk en de beloften van FC Utrecht. Door een kruisbandblessure heeft hij nooit de stap naar het profvoetbal kunnen maken.

Na zijn herstel nam Mulder het besluit op het hoogste amateurniveau bij TEC te gaan spelen. Die verruilde hij afgelopen winter voor Esperanza Pelt, waar hij in fysieke zin weer op niveau wil komen.

Mulder op de website van de Werkendamse tweededivisionist: “Kozakken Boys is voor mij altijd een bekende en mooie club geweest, dus toen ik werd benaderd door Johan van der Werff en het vertrouwen dat hij uitsprak, heb ik vrij snel de keuze gemaakt. Niets is mooier dan in je eigen omgeving op niveau spelen, bij een mooie club met ambities.”